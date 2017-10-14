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10:29 (мск), источник: Om1.ru

Омский Россельхознадзор провел рейд на местных несанкционированных рынках

Задержаны торговцы мяса и рыбы.

Вчера, 13 октября, сотрудники Россельхознадзора провели рейд по пресечению несанкционированной торговле. Мероприятия прошли в Ленинском и Октябрьском округах.

В ходе проверки установлен факт незаконной торговли свининой, на которой отсутствует клеймо — 31 килограмм, и рыбой без ветеринарных документов — 12 килограмм.

Вся продукция изъята для уничтожения. Продавцы привлечены к административной ответственности.

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