Омский Россельхознадзор провел рейд на местных несанкционированных рынках
Задержаны торговцы мяса и рыбы.
Задержаны торговцы мяса и рыбы.
Вчера, 13 октября, сотрудники Россельхознадзора провели рейд по пресечению несанкционированной торговле. Мероприятия прошли в Ленинском и Октябрьском округах.
В ходе проверки установлен факт незаконной торговли свининой, на которой отсутствует клеймо — 31 килограмм, и рыбой без ветеринарных документов — 12 килограмм.
Вся продукция изъята для уничтожения. Продавцы привлечены к административной ответственности.