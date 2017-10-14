Новый губернатор засеет Омскую область гречкой

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После завершения официальной части общегородского субботника в парке культуры и отдыха «Зеленый остров», когда временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков посадил крупномерные саженцы у нового стадиона, внимание нового руководителя региона привлекла полевая кухня. Для участников субботника там готовили гречку с тушенкой. К сожалению, продукты оказались не местного производства.

Александр Бурков поинтересовался у исполняющего обязанности мэра Омска Сергея Фролова: «Сколько таких кухонь на балансе города? На 9 мая используете?». Градоначальник ответил, что с полевыми кухнями помогают воинские части. «И МЧС дает», — добавил оказавшийся неподалеку председатель Омского городского Совета Владимир Корбут, недавно оставивший пост начальника ГУ МЧС России по Омской области.

«Я почему-то везде вижу алтайскую гречку — в Москве и в регионах центральной полосы. А где наша гречка?», — вопрошал Бурков.

Исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Андрей Новоселов предложил поинтересоваться у главы Минсельхоза Максима Чекусова. Тот был лишь рад поговорить о посевных площадях, а не о мертвой свинине: «Гречку выращивают в основном на Алтае. Там засеивают 700 тыс. гектаров. У нас 14 тыс. гектаров. Переработка налажена в учреждениях УФСИН, в том числе на продажу».