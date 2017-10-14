Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Польша ответила на слова России о "тихой" переброске танков США
«Ударит по кошельку потребителей»: бизнесмены о повышении налога
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Войска РФ опередили «морских котиков» в войне с ИГИЛ - СМИ
"Крым российский": британцы в Сети о мосте в Крыму
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
10:34 (мск), источник: СуперОмск

Новый губернатор засеет Омскую область гречкой

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков увлекся полевой кухней и узнал, почему в регионе мало выращивают гречки.

Источник: Reuters

После завершения официальной части общегородского субботника в парке культуры и отдыха «Зеленый остров», когда временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков посадил крупномерные саженцы у нового стадиона, внимание нового руководителя региона привлекла полевая кухня. Для участников субботника там готовили гречку с тушенкой. К сожалению, продукты оказались не местного производства.

Александр Бурков поинтересовался у исполняющего обязанности мэра Омска Сергея Фролова: «Сколько таких кухонь на балансе города? На 9 мая используете?». Градоначальник ответил, что с полевыми кухнями помогают воинские части. «И МЧС дает», — добавил оказавшийся неподалеку председатель Омского городского Совета Владимир Корбут, недавно оставивший пост начальника ГУ МЧС России по Омской области.

«Я почему-то везде вижу алтайскую гречку — в Москве и в регионах центральной полосы. А где наша гречка?», — вопрошал Бурков.

Исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Андрей Новоселов предложил поинтересоваться у главы Минсельхоза Максима Чекусова. Тот был лишь рад поговорить о посевных площадях, а не о мертвой свинине: «Гречку выращивают в основном на Алтае. Там засеивают 700 тыс. гектаров. У нас 14 тыс. гектаров. Переработка налажена в учреждениях УФСИН, в том числе на продажу».

Новый руководитель региона поинтересовался, сколько потребуется времени, чтобы догнать и перегнать Алтай по производству гречки. «Два-три года. Сейчас мы прошли уже подготовительный этап», — заверил и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Подозреваемый в убийстве Вороненкова дал показания СК
Сенат США изучит аккаунты, заподозренные в связях с Россией
Керри обвинил Трампа в создании международного кризиса
Турция наращивает военное присутствие в Идлибе
Омбудсмен заступилась за показавшего детям фильм ужасов учителя
Шарапова впервые за 2,5 года вышла в финал турнира WTA
Восемь регионов планеты, которые платят своим жителям
Спорт
«Ливерпуль» — «МЮ»: классика с оттенком московского дерби В эти выходные нас ждет масса любопытных футбольных матчей
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь