Новый губернатор засеет Омскую область гречкой
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков увлекся полевой кухней и узнал, почему в регионе мало выращивают гречки.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков увлекся полевой кухней и узнал, почему в регионе мало выращивают гречки.
После завершения официальной части общегородского субботника в парке культуры и отдыха «Зеленый остров», когда временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков посадил крупномерные саженцы у нового стадиона, внимание нового руководителя региона привлекла полевая кухня. Для участников субботника там готовили гречку с тушенкой. К сожалению, продукты оказались не местного производства.
Александр Бурков поинтересовался у исполняющего обязанности мэра Омска Сергея Фролова: «Сколько таких кухонь на балансе города? На 9 мая используете?». Градоначальник ответил, что с полевыми кухнями помогают воинские части. «И МЧС дает», — добавил оказавшийся неподалеку председатель Омского городского Совета Владимир Корбут, недавно оставивший пост начальника ГУ МЧС России по Омской области.
«Я
Исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Андрей Новоселов предложил поинтересоваться у главы Минсельхоза Максима Чекусова. Тот был лишь рад поговорить о посевных площадях, а не о мертвой свинине: «Гречку выращивают в основном на Алтае. Там засеивают 700 тыс. гектаров. У нас 14 тыс. гектаров. Переработка налажена в учреждениях УФСИН, в том числе на продажу».
Новый руководитель региона поинтересовался, сколько потребуется времени, чтобы догнать и перегнать Алтай по производству гречки. «Два-три года. Сейчас мы прошли уже подготовительный этап», — заверил и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия.