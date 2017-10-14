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11:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Смольном назвали два варианта тарифа на аэроэкспресс: 250 и 350 рублей

В Смольном назвали возможные цены билетов на аэроэкспресс. За проезд по железнодорожной линии от Витебского до Пулково попросят минимум 250 рублей.

Источник: Аэроэкспресс

По словам председателя Комитета по инвестициям Ирины Бабюк, трасса растянется на 8,4 километра, работать на ней будут пять поездов. Концессионное соглашение заключат на 30 лет, первые 4 года займут передача земли и строительство. Всего на аэроэкспресс потратят 15,6 миллиарда рублей.

— Финансовая модель просчитана, исходя из возможных тарифов на проезд в 250 и 350 рублей, — отметила Бабюк.

Глава Комитета финансов Алексей Корабельников предложил оценить чувствительность пассажиропотока при установке более низкого и более высокого тарифов. А председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин попросил учесть в концепции затраты города на строительство развязки у Пулково (а это 1,2 миллиарда рублей).

По поручению вице-губернатора Игоря Албина, все замечания учли. Комиссия снова рассмотрит проект до конца месяца.

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