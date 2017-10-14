В Смольном назвали два варианта тарифа на аэроэкспресс: 250 и 350 рублей
В Смольном назвали возможные цены билетов на аэроэкспресс. За проезд по железнодорожной линии от Витебского до Пулково попросят минимум 250 рублей.
В Смольном назвали возможные цены билетов на аэроэкспресс. За проезд по железнодорожной линии от Витебского до Пулково попросят минимум 250 рублей.
По словам председателя Комитета по инвестициям Ирины Бабюк, трасса растянется на 8,4 километра, работать на ней будут пять поездов. Концессионное соглашение заключат на 30 лет, первые 4 года займут передача земли и строительство. Всего на аэроэкспресс потратят 15,6 миллиарда рублей.
— Финансовая модель просчитана, исходя из возможных тарифов на проезд в 250 и 350 рублей, — отметила Бабюк.
Глава Комитета финансов Алексей Корабельников предложил оценить чувствительность пассажиропотока при установке более низкого и более высокого тарифов. А председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин попросил учесть в концепции затраты города на строительство развязки у Пулково (а это 1,2 миллиарда рублей).
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