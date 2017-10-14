Скоростной трамвай до Петергофа обойдется в 18 миллиардов рублей
Судьбу скоростного трамвая до Петергофа обсудили в Смольном. Строить линию от метро «Путиловская» до города фонтанов предполагают в два подхода.
Судьбу скоростного трамвая до Петергофа обсудили в Смольном. Строить линию от метро «Путиловская» до города фонтанов предполагают в два подхода.
На первом этапе проложат шесть километров путей от «Путиловской» до улицы Адмирала Черокова. Второй этап — 14,2 километра от улицы Адмирала Черокова до
— Объектом концессионного соглашения, помимо трамвайной сети, будут 11 трамваев для первого этапа и восемь трамваев для второго, — отметила председатель Комитета по инвестициям Ирина Бабюк. — Предварительная оценка затрат — около девяти миллиардов рублей на каждый этап.
На заседании межведомственной комиссии обсудили наполняемость существующих трамвайных маршрутов и электричек до Петергофа и необходимость усиливать действующие тяговые подстанции.