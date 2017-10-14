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11:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Скоростной трамвай до Петергофа обойдется в 18 миллиардов рублей

Судьбу скоростного трамвая до Петергофа обсудили в Смольном. Строить линию от метро «Путиловская» до города фонтанов предполагают в два подхода.

Источник: РИА "Новости"

На первом этапе проложат шесть километров путей от «Путиловской» до улицы Адмирала Черокова. Второй этап — 14,2 километра от улицы Адмирала Черокова до музея-заповедника «Петергоф».

— Объектом концессионного соглашения, помимо трамвайной сети, будут 11 трамваев для первого этапа и восемь трамваев для второго, — отметила председатель Комитета по инвестициям Ирина Бабюк. — Предварительная оценка затрат — около девяти миллиардов рублей на каждый этап.

На заседании межведомственной комиссии обсудили наполняемость существующих трамвайных маршрутов и электричек до Петергофа и необходимость усиливать действующие тяговые подстанции. Вице-губернатор Игорь Албин поручил доработать финансовую модель проекта и оценить риски, вызванные дублированием маршрута. Проект вновь рассмотрят до конца октября.

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