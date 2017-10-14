Директор МТЗ рассказал, когда выпустят трактор в 500 лошадей

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 окт — Sputnik. Директор Минского тракторного завода Федор Домотенко принял поздравления с недавним 60-летним юбилеем на II Межрегиональном совете по кооперации в Вологде. Белорусский руководитель — главный партнер Череповецкого литейно-механического завода (ЧЛМЗ) по производству спецтехники. Губернатор Олег Кувшинников отметил этот вклад в социально-экономическое развитие Вологодской области почетной грамотой.

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Домотенко поблагодарил вологодскую сторону за теплый прием и рассказал о своем трудовом опыте. За 27 лет работы он прошел путь от простого инженера до первого заместителя гендиректора БЕЛАЗа, после в должности помощника президента республики Беларусь в течение 10 лет курировал промышленность, а сейчас управляет МТЗ.

«На заре нашего делового знакомства Олег Александрович Кувшинников приехал в Минск, чтобы выступить перед президентами России и Беларуси. Он дал слово, что встретится со мной после своего выступления. Город был перекрыт сплошными пробками, поэтому я не верил, что ему удастся приехать в срок, но он сделал это! Как он это сделал, я не знаю, но тогда я сказал: «Это действительно надежный партнер, с ним мы будем сотрудничать!» — вспомнил директор МТЗ.

После церемонии открытия Домотенко кратко пообщался с журналистами и поделился планами на будущее: «На Межрегиональном совете мы “нащупываем” вопросы экспорта нашей продукции в дальнее зарубежье. Это будут совместные поставки России и Беларуси. Также в следующем году мы представим новые разработки — трактор мощностью в 500 лошадиных сил и электротрактор».

По словам директора МТЗ, сейчас в России функционирует два сборочных производства Минского завода — в Череповце и Казани. Планируется свести их в одно на базе ЧЛМЗ. Кроме того, у Минского завода есть партнеры и в Новосибирской области.