Директор МТЗ рассказал, когда выпустят трактор в 500 лошадей
На II Межрегиональном совете по кооперации в Вологде Федор Домотенко рассказал о
На II Межрегиональном совете по кооперации в Вологде Федор Домотенко рассказал о
МИНСК, 14 окт — Sputnik. Директор Минского тракторного завода Федор Домотенко принял поздравления с недавним 60-летним юбилеем на II Межрегиональном совете по кооперации в Вологде. Белорусский руководитель — главный партнер Череповецкого
Домотенко поблагодарил вологодскую сторону за теплый прием и рассказал о своем трудовом опыте. За 27 лет работы он прошел путь от простого инженера до первого заместителя гендиректора БЕЛАЗа, после в должности помощника президента республики Беларусь в течение 10 лет курировал промышленность, а сейчас управляет МТЗ.
«На заре нашего делового знакомства Олег Александрович Кувшинников приехал в Минск, чтобы выступить перед президентами России и Беларуси. Он дал слово, что встретится со мной после своего выступления. Город был перекрыт сплошными пробками, поэтому я не верил, что ему удастся приехать в срок, но он сделал это! Как он это сделал, я не знаю, но тогда я сказал: «Это действительно надежный партнер, с ним мы будем сотрудничать!» — вспомнил директор МТЗ.
После церемонии открытия Домотенко кратко пообщался с журналистами и поделился планами на будущее: «На Межрегиональном совете мы “нащупываем” вопросы экспорта нашей продукции в дальнее зарубежье. Это будут совместные поставки России и Беларуси. Также в следующем году мы представим новые разработки — трактор мощностью в 500 лошадиных сил и электротрактор».
По словам директора МТЗ, сейчас в России функционирует два сборочных производства Минского завода — в Череповце и Казани. Планируется свести их в одно на базе ЧЛМЗ. Кроме того, у Минского завода есть партнеры и в Новосибирской области.