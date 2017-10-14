Прогноз курса тенге на 16 — 20 октября

Источник: Sputniknews.kz

На резкое укрепление тенге повлияли фундаментальные и спекулятивные факторы. Спекулятивные факторы основывались на высокой перепроданности тенге в предыдущие недели на фоне панического настроения участников рынка. Благодаря вербальным интервенциям председателя Нацбанка Казахстана настроения участников рынка переметнулись в противоположную сторону.

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Учитывая, что обороты на валютной бирже сравнительно невысоки и изменения трендов при необходимости и умелом подходе можно с меньшими потерями регулировать регулятору в лице Нацбанка, фундаментальные факторы, повлиявшие на укрепление тенге, были следующими: укрепление российского рубля за неделю составило 2%, рост стоимости нефти — 1,8%.

На настроения участников нефтяного рынка повлиял обнародованный отчет ОПЕК, где говорилось о повышении прогноза мирового спроса на нефть в 2017 году и 99%-ном выполнении пакта соглашения по сокращению добычи нефти. Но, в тоже время, в отчете отмечено, что отдельные страны, входящие в ОПЕК, такие как Ирак, Ливия, Нигерия, в сентябре нарастили добычу нефти.

Учитывая сложившиеся обстоятельства на мировых валютных и сырьевых рынках, на предстоящей неделе на формирование курса тенге, будут влиять следующие факторы:

по данным, обнародованным 13 октября американской нефтесервисной компанией Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в США сократились на пять единиц. Существенное сокращение количества нефтяных буровых установок является положительным фактором для дальнейшего роста стоимости нефти. Кроме этого, в пользу поддержки нефтяных котировок влияют снижение добычи нефти в США в сентябре месяце на 1%; последние положительные данные по потреблению нефти и нефтепродуктов свидетельствует, что за счет предпринимаемых мер нефтедобывающими странами идет установление постепенного баланса между спросом и предложением нефти; положительные данные по рынку труда в США увеличивают шанс повышения базовой ставки до конца года, тем самым способствуя укреплению доллара; предстоящий квартальный налоговый период окажет дополнительную поддержку для нацвалют.