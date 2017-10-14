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15:20 (мск), источник: Sputnik.by

Дедолларизация на марше: таможенные сборы будут платить в рублях

Нацбанк и правительство Беларуси продолжают взятый ранее курс на дедолларизацию экономики. Расчет ставок таможенных сборов в валюте сохранится только до конца года.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 окт — Sputnik. В Беларуси с 1 января 2018 года ставки таможенных сборов будут устанавливаться только в национальной валюте.

Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в пятницу, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

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Там отметили, что такое решение направлено на дальнейшую дедолларизацию экономики.

В настоящее время ставки таможенных сборов устанавливаются в иностранной валюте. Такой механизм будет сохранен до конца этого года, добавили в пресс-службе.

Новый шаг на пути к дедолларизации

Правительство и Национальный банк совместными усилиями поэтапно осуществляют план дедолларизации экономики, эти мероприятия рассчитаны до 2020 года.

Как ранее разъяснил журналистам зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц, этот план предусматривает ряд мероприятий, направленных на то, чтобы внутри страны использовалась в расчетах преимущественно национальная валюта. В то же время граждане и субъекты хозяйстования должны иметь возможность для внешних расчетов приобретать и использовать валюту без каких-либо ограничений.

С этой целью Нацбанк намерен к 2020 году полностью отказаться от нормы по обязательной продаже экспортерами части валютной выручки, облегчить достут к покупке валюты и сделать еще ряд шагов по либерализации валютного законодательства.

В настоящее время норматив по продаже части валютной выручки уже снижен до 10%, граждане имеют возможность покупать валюту без предъявления паспорта, как это было ранее.

Кроме того, Нацбанк планирует постепенно запрет на привязку к валюте в договорах между резидентами страны.

Финансовое выражение обязательств между резидентами предполагается оставить исключительно в белорусских рублях. Также планируется изменить подходы к формированию тарифов, сборов, ставок — они тоже будут выражаться только в белорусских рублях, без использования обменного курса для индексирования.

Что уже сделано?

Ранее Нацбанк уже отменил возможность расплатиться наличной валютой в Национальном аэропорту Минск за услуги. Такая норма начала действовать с 10 июня 2017 года.

Незадолго до этого регулятор принял решение не продлять действие разрешений и не выдавать новые разрешения на проведение расчетов в валюте при оказании гражданам услуг по перевозке авиатранспортом и медицинских услуг.

В определенной мере шагами на пути к дедолларизации экономики можно назвать действия Нацбанка на кредитно-депозитном рынке.

Как и обещал регулятор еще прошлой осенью, в 2017 году все меры по данному направлению будут нацелены на то, чтобы сделать для коммерческих банков условия работы с белорусскими рублями более привлекательными, чем условия работы с валютой. Это касается и ставок по рублевым и валютным вкладам, и продолжающего действовать запрета на кредитование физлиц в валюте, и нормативов для банков в части формирования обязательных резервов.

В конце прошлого года, оценивая свои усилия по сдерживанию инфляции, в Нацбанке констатировали, что свое значение здесь сыграла не только жесткая денежно-кредитная политика, но и меры по дедолларизации экономики. По итогам 2016 года белорусским властям удалось «вложиться» в плановые параметры по инфляции — по итогам года рост цен не превысил ожидаемых 12%.

На 2017 год задачи по уровню инфляции еще амбициознее — не более 9%. Пока у регулятора и министерств финансово-экономического блока есть все основания рассчитывать на то, что этот показатель будет ниже прогнозного.

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