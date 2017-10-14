В Херсонесе презентовали 200-рублевые купюры с символами Севастополя

В то же время Мельникова отметила значимость того, что на новой банкноте изображен один из символов Севастополя. «Для каждой страны очень значимо то, что изображено на купюрах и монетах. Тот факт, что на 200-рублевой купюре изображен Херсонес, переоценить невозможно. Это значит, что каждый гражданин нашей страны посмотрит на главный памятник Херсонеса — базилику — и проникнется мыслью, что это особое место в нашей стране, а значит, возникнет желание здесь побывать»

Мельникова