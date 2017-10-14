В Херсонесе презентовали 200-рублевые купюры с символами Севастополя
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости (Крым). В
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости (Крым). В
Презентовали банкноту управляющий севастопольским отделением Центробанка Алексей Лаптиев и директор заповедника Светлана Мельникова.
По словам Лаптиева, с пятницы банкнота находится в свободном обращении в Севастополе.
«На лицевой стороне купюры 200 рублей изображен памятник затопленным кораблям и
В то же время Мельникова отметила значимость того, что на новой банкноте изображен один из символов Севастополя. «Для каждой страны очень значимо то, что изображено на купюрах и монетах. Тот факт, что на 200-рублевой купюре изображен Херсонес, переоценить невозможно. Это значит, что каждый гражданин нашей страны посмотрит на главный памятник Херсонеса — базилику — и проникнется мыслью, что это особое место в нашей стране, а значит, возникнет желание здесь побывать»
Во время презентации Лаптиев подарил Мельниковой 200-рублевую купюру из первой серии. Директор музея пообещала РИА Новости (Крым), что банкнота попадет в фонд «Херсонеса Таврического».
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в четверг в Москве презентовали новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей с видами Севастополя и Дальнего Востока соответственно. В этот же день купюры начали поступать в обращение. Массовый их ввод ожидается в декабре.
Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около 5 тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов. Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого определились два победителя — символы Севастополя и Дальнего Востока.