На границе с Беларусью появится хранилище радиоактивных отходов

Источник: Ежедневник.by

Разрешение на это выдала Литовская Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ), сообщает с ссылкой на LETA/BNS «Балтийский курс».

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Если испытания будут успешными, то в 2018 году в комплексе начнут хранить радиоактивные отходы."Это важный этап прекращения эксплуатации Игналинской АЭС, — цитируются в пресс-релизе слова главы ИАЭС Дарюса Янулявичюса.

Представитель по связям со СМИ ИАЭС Инна Даукшене сообщила, что в комплексе будет храниться 2,5 тыс. кубометров отходов, для этого потребуется почти 1,2 тыс. бетонных контейнеров, и 2 тыс. кубометров долговременных отходов, для которых потребуется 840 металлических контейнеров.

Обработанные отходы в комплексе будут храниться до 50 лет, пока будут построены могильники, в которых отходы будут захоронены.

Комплекс стоимостью почти 200 млн. евро строила германская компания российского капитала Nukem Technologies в консорциуме с GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH.

ИАЭС, которая первой в мире снимает с эксплуатации считающиеся небезопасными реакторы советского типа РБМК, окончательно должна быть закрыта к 2038 году, а начавшийся в 2004 году процесс ее закрытия, по предварительным подсчетам, обойдется приблизительно в 2,6 млрд. евро.

Выполняя обязательства по вступлению в ЕС, первый реактор ИАЭС Литва оставила 31 декабря 2004 года. а второй 31 декабря 2009 года.