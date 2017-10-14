Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ведущий ток-шоу напал на Майкла Бома за оскорбления РФ
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
Война c Америкой на западной границе: кто кого
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Войска РФ опередили «морских котиков» в войне с ИГИЛ - СМИ
"Крым российский": британцы в Сети о мосте в Крыму
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
10Учителя при власти
8Веселое кладбище в Румынии
14:44 (мск), источник: Ежедневник.by

На границе с Беларусью появится хранилище радиоактивных отходов

Снятая с эксплуатации Игналинская АЭС может начать «горячие» испытания комплекса сортировки и хранения радиоактивных отходов, построенного при участии компании российского капитала, связанной с Росатомом.

Источник: Ежедневник.by

Разрешение на это выдала Литовская Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ), сообщает с ссылкой на LETA/BNS «Балтийский курс».

Читайте также
Директор МТЗ рассказал, когда выпустят трактор в 500 лошадей

Если испытания будут успешными, то в 2018 году в комплексе начнут хранить радиоактивные отходы."Это важный этап прекращения эксплуатации Игналинской АЭС, — цитируются в пресс-релизе слова главы ИАЭС Дарюса Янулявичюса.

Представитель по связям со СМИ ИАЭС Инна Даукшене сообщила, что в комплексе будет храниться 2,5 тыс. кубометров отходов, для этого потребуется почти 1,2 тыс. бетонных контейнеров, и 2 тыс. кубометров долговременных отходов, для которых потребуется 840 металлических контейнеров.

Обработанные отходы в комплексе будут храниться до 50 лет, пока будут построены могильники, в которых отходы будут захоронены.

Комплекс стоимостью почти 200 млн. евро строила германская компания российского капитала Nukem Technologies в консорциуме с GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH.

ИАЭС, которая первой в мире снимает с эксплуатации считающиеся небезопасными реакторы советского типа РБМК, окончательно должна быть закрыта к 2038 году, а начавшийся в 2004 году процесс ее закрытия, по предварительным подсчетам, обойдется приблизительно в 2,6 млрд. евро.

Выполняя обязательства по вступлению в ЕС, первый реактор ИАЭС Литва оставила 31 декабря 2004 года. а второй 31 декабря 2009 года.

Игналинская АЭС находится в непосредственной близости от белорусской границы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
КГК накрыл "мусорную мафию"
Подозреваемый в убийстве Вороненкова дал показания СК
Порошенко: украинец в будущем может стать генсеком НАТО
Трамп рассказал о встрече с несуществующим президентом
Явлинский рассказал о своей предвыборной программе
В Роскосмосе отчитались об успешном пуске ракеты с «Прогрессом»
Шарапова вышла в финал турнира WTA впервые за 2,5 года
Кириенко оценил подготовку к фестивалю молодежи в Сочи
Спорт
Гол Овечкина и передачи Кузнецова помогли победить «Вашингтону» Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу за 19 минут на площадке
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь