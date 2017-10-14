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15:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане осталось убрать 24 процента площадей сахарной свеклы

На переработку на республиканские заводы поступило более 1 млн т корнеплода, из которого произведено 103 тыс. т песка.

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). В Татарстане осталось убрать 24 процента площадей сахарной свеклы. При этом уже удалось запастись более 2 млн 250 тыс. т этой культуры при средней урожайности 399 ц/га. Об этом в ходе совещания в Доме Правительства РТ сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Николай Титов.

Как информирует пресс-служба Президента РТ, совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Николай Титов обратил внимание на лидеров в уборке свеклы. Ими оказались хозяйства Сармановского (397 тыс. т), Заинского (392 тыс. т) и Буинского (230 тыс. т) районов. По его словам, на переработку на республиканские заводы поступило более 1 млн т корнеплода, из которого произведено 103 тыс. т песка.

Отдельно первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ остановился на теме обмолота кукурузы на зерно, который стартовал в Татарстане. По его данным, в настоящее время собрано 16 тыс. т урожая с площади 4,5 тыс. га. Средний показатель с одного гектара — 34 ц зерна.

Николай Титов напомним, что продолжается уборка подсолнечника. Из 130 тыс. га убрано 15 тыс. га, или 12 процентов, средняя урожайность около — 17 ц/га. Всего получено 26,2 тыс. т масличной культуры, отметил он и похвалил Черемшанский, Чистопольский, Алексеевский, Алькеевский районы за отличные показатели — здесь обмолочено от 16 до 30 процентов площадей.

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