Более 350 жителей аварийных домов в Калаче-на-Дону стали новоселами
Более 350 жителей аварийных домов в
Более 350 жителей аварийных домов в
Ключи от благоустроенных жилых помещений получили 366 жителей города
— Мы в полном объеме завершили программу переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Сегодня ключи передаются жителям Калача-на-Дону, а несколько дней назад радостное событие состоялось в поселке Средняя Ахтуба, где в новые дома заселились почти 500 жителей аварийных домов
Отметим, что всего в рамках пятилетней программы, реализуемой с привлечением средств федерального Фонда ЖКХ, на территории области построено и приобретено жилье для расселения 79 тысяч квадратных метров аварийного фонда, где проживали пять тысяч человек. Только в
Последние четыре новостройки в
Напомним, что в 2014 году программа переселения жителей региона была практически провалена, финансирование федерального фонда ЖКХ было приостановлено. За три года власть региона смогла исправить ситуацию и выйти в передовики. Это стало результатом системной работы по наведению порядка в строительной сфере, которая является одной из приоритетных задач региональных властей.
Всего за период действия всех этапов программы, реализуемой с 2008 года с участием средств Фонда ЖКХ, на территории Волгоградской области ликвидирован аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года, объемом 184 тысячи квадратных метров. В благоустроенное жилье переехали более 12 тысяч человек. На эти цели было затрачено порядка 6 миллиардов рублей, из которых 4 миллиарда — средства Фонда ЖКХ.