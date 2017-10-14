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19:50 (мск), источник: РИАЦ

Более 350 жителей аварийных домов в Калаче-на-Дону стали новоселами

Более 350 жителей аварийных домов в Калаче-на-Дону стали новоселами.

Ключи от благоустроенных жилых помещений получили 366 жителей города Калач-на-Дону Волгоградской области в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Поздравить новоселов приехала заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина.

— Мы в полном объеме завершили программу переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Сегодня ключи передаются жителям Калача-на-Дону, а несколько дней назад радостное событие состоялось в поселке Средняя Ахтуба, где в новые дома заселились почти 500 жителей аварийных домов
Валентина Гречина

Отметим, что всего в рамках пятилетней программы, реализуемой с привлечением средств федерального Фонда ЖКХ, на территории области построено и приобретено жилье для расселения 79 тысяч квадратных метров аварийного фонда, где проживали пять тысяч человек. Только в Калаче-на-Дону за последние три года построено восемь новых объектов, в которых современное жилье получили 622 человек.

Последние четыре новостройки в Калаче-на-Дону, где сегодня 366 человек справляет новоселье, попали в перечень проблемных. Подрядчик не смог справиться с контрактными обязательствами и для завершения строительства было принято решение привлечь нового застройщика. Трехэтажные здание возвели по проектам, прошедшим государственную экспертизу. Перед приемом жильцов, квартиры были полностью подготовлены: выполнена полноценная отделка, установлено необходимое инженерное оборудование, приборы учета коммунальных ресурсов, благоустроена прилегающая территория.

Напомним, что в 2014 году программа переселения жителей региона была практически провалена, финансирование федерального фонда ЖКХ было приостановлено. За три года власть региона смогла исправить ситуацию и выйти в передовики. Это стало результатом системной работы по наведению порядка в строительной сфере, которая является одной из приоритетных задач региональных властей.

Всего за период действия всех этапов программы, реализуемой с 2008 года с участием средств Фонда ЖКХ, на территории Волгоградской области ликвидирован аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года, объемом 184 тысячи квадратных метров. В благоустроенное жилье переехали более 12 тысяч человек. На эти цели было затрачено порядка 6 миллиардов рублей, из которых 4 миллиарда — средства Фонда ЖКХ.

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