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14:20 (мск), источник: РИА Новости

В Москве откроют пять новых станций метро

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Первый участок третьего пересадочного контура метро, включающий пять новых станций, может быть открыт в конце ноября-начале декабря, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, участок, включающий в себя станции «Петровский парк», «Шелепиха», «ЦСКА», «Хорошевская», «Деловой центр», уже построен и в сентябре прошел технический запуск поездов. В настоящее время идет обкатка поездов и оформление документации.

По словам заммэра, пассажирское движение планируется пустить до конца года. «Давайте говорить о том, что это произойдет в конце ноября-начале декабря», — уточнил он.

Как ранее сообщали в столичном стройкомплексе, всего в этом году планируется открыть 19 новых станций метро: «Петровский парк», «Шелепиха», «ЦСКА», «Хорошевская», «Деловой центр» Третьего пересадочного контура; «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Ново-Переделкино», «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии; «Окружная», «Верхние Лихоборы», «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии; «Ховрино» Замоскворецкой линии, а также уже открытые в марте «Минская», «Ломоновский проспект» и «Раменки» Калининско-Солнцевской линии.

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