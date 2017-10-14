В Москве откроют пять новых станций метро

Источник: РИА "Новости"

По его словам, участок, включающий в себя станции «Петровский парк», «Шелепиха», «ЦСКА», «Хорошевская», «Деловой центр», уже построен и в сентябре прошел технический запуск поездов. В настоящее время идет обкатка поездов и оформление документации.

По словам заммэра, пассажирское движение планируется пустить до конца года. «Давайте говорить о том, что это произойдет в конце ноября-начале декабря», — уточнил он.