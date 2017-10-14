В Москве откроют пять новых станций метро
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Первый участок третьего пересадочного контура метро, включающий пять новых станций, может быть открыт в конце
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Первый участок третьего пересадочного контура метро, включающий пять новых станций, может быть открыт в конце
По его словам, участок, включающий в себя станции «Петровский парк», «Шелепиха», «ЦСКА», «Хорошевская», «Деловой центр», уже построен и в сентябре прошел технический запуск поездов. В настоящее время идет обкатка поездов и оформление документации.
По словам заммэра, пассажирское движение планируется пустить до конца года. «Давайте говорить о том, что это произойдет в конце
Как ранее сообщали в столичном стройкомплексе, всего в этом году планируется открыть 19 новых станций метро: «Петровский парк», «Шелепиха», «ЦСКА», «Хорошевская», «Деловой центр» Третьего пересадочного контура; «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Ново-Переделкино», «Рассказовка»