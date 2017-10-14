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15:22 (мск), источник: РИА Крым

Кафе, пристройки и торговый центр: Совмин поручил снести 19 самостроев в пяти городах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости (Крым). В Крыму 19 объектов недвижимого имущества признаны самовольными постройками. Об этом говорится в распоряжении Совмина, опубликованном на сайте правительства РК.

Источник: РИА "Новости"

Так, 8 самостроев находятся в Алуште, четыре — в Ялте, три — в Керчи и по два — в Симферополе и Евпатории. Речь идет о пристройках к квартирам, магазинах, кафе, т.д. В списке значится и торговый центр по ул. Тренева, 1 в крымской столице (по этому адресу находится ТЦ «Куб»).

В распоряжении говорится, что власти этих муниципалитетов должны в течение семи дней после получения документа принять решения о сносе объектов.

Ранее власти Симферополя заявляли, что стихийный рынок и здание торгового центра «Куб» на площади Куйбышева будут снесены. Позже глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что эту территорию благоустроят по примеру площади перед Центральным рынком.

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