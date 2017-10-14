Кафе, пристройки и торговый центр: Совмин поручил снести 19 самостроев в пяти городах Крыма

Так, 8 самостроев находятся в Алуште, четыре — в Ялте, три — в Керчи и по два — в Симферополе и Евпатории. Речь идет о пристройках к квартирам, магазинах, кафе, т.д. В списке значится и торговый центр по ул. Тренева, 1 в крымской столице (по этому адресу находится ТЦ «Куб»).