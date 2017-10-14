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16:27 (мск), источник: Sputnik

Tashkent City: каким будет деловой центр столицы Узбекистана

В рамках проекта будут построены офисы не выше 40 этажей, жилые дома, конференц-залы и выставочные центры, гипермаркет, а также магазины, рестораны и кафе.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В Узбекистане одобрена концепция международного делового центра Tashkent City, который будет размещен на площади в 80 гектаров в центре столицы между проспектом Алишера Навои, улицами Олмазор, Фурката и проспектом Ислама Каримова, передает корреспондент Sputnik.

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Как сообщается на странице делового центра в Facebook, с учетом сейсмичности, специфики архитектурного облика Ташкента, устойчивых традиций градостроительства в регионе концепция Tashkent City выстроена на гармонии природы и современных урбанистических идей, в которых особое внимание уделено сочетанию деловой активности и идее зеленого города с обилием зелени, прохлады воды, парковых зон для отдыха.

В рамках проекта высотные здания, предназначенные для офисов, отелей и апартаментов предусмотрено построить по современной технологии высотой не выше 40 этажей, а жилые — не выше 12-ти. Кроме того, здесь будут конференц- и выставочные центры, гипермаркет, большое количество торговых площадей, ресторанов и кафе, а также парковки под зданиями.

Концепция Tashkent City разработана с учетом задачи достижения максимального удобства при проживании на территории центра в апартаментах повышенной комфортности, в пятизвездочных гостиницах и ведения бизнеса в офисах. Здесь будут максимально обеспечены условия для активного времяпровождения в торгово-развлекательных и парковых зонах. Дизайн зданий и сооружений выдерживается в духе принципов наиболее передовой архитектуры и национального колорита.

Для реализации этого большого проекта создана Дирекция при Кабинете Министров Узбекистана, которая объединит местных и зарубежных инвесторов для решения задач строительства и наиболее эффективного функционирования Tashkent City.

Строительство делового центра столицы планируется начать в следующем году. Общая стоимость проекта превышает один миллиард долларов. С инициативой о создании такой зоны в Ташкенте выступил Шавкат Мирзиёев в ходе своей предвыборной кампании.

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