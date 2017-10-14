Бюджет выдержит возможное ужесточение санкций, заявил Силуанов

Источник: РИА Новости

«Инвесторы спрашивают, безусловно, как Россия будет реагировать в случае изменения санкционного режима. Я скажу, что мы максимально что могли, то сделали. Мы снижаем дефицит бюджета, мы основываемся на том, что в случае изменения каких-то внешних ограничений мы сможем основываться на своих собственных ресурсах… Поэтому все, что мы могли сделать в бюджете, мы сделали», — сказал Силуанов.

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Вместе с тем, по его словам, Минфин РФ надеется на разумный подход при принятии новых решений по санкциям против России. «Надеемся на разумный подход со стороны тех, кто будет готовить предложения по каким-то развитиям санкционных решений и так далее», — сказал он.

Силуанов сообщил, что встречался с коллегами из других стран и инвесторами, при этом санкции не входили в число вопросов, которые их волновали и о которых они хотели поговорить. «Я с министром финансов (США) не разговаривал на эту тему», — сказал он, комментирую встречу в американским коллегой на площадке МВФ. «Мне кажется, что любые санкции противоречат интересам и самих же инвесторов, в том числе иностранных, которые неплохо зарабатывают на наших бумагах, поскольку наши бумаги пользуются спросом, они надежны, достаточно высокодоходны и ликвидны», — добавил Силуанов.

«Поэтому мы справимся самостоятельно в случае расширения списка санкций, но, с другой стороны, если мы хотим открытости, если мы хотим отсутствия каких-то границ в перетоках капитала, о чем мы все говорим в двадцатках, на ОЭСР и так далее, то, конечно, введение санкций было бы далеко не самым правильным решением», — сказал он.