Орешкин рассказал, стоит ли ожидать изменений курса рубля

В прогнозе Минэкономразвития предполагается, что на конец 2017 года рубль будет стоить 63 за доллар.

«В прогнозе у нас всегда есть слайд, связанный с оценкой влияния чувствительности к ценам на нефть разных показателей. 63 (рубля за доллар — ред.) было при существенном снижении цен на нефть», — сказал Орешкин.

«Если цена на нефть будет держаться на более высоком уровне, то и существенных изменений по курсу не произойдет. Я в сентябре сказал, что у нас курс близок к оценке основных фундаментальных факторов», — сообщил он.