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17:53 (мск), источник: РИА Новости

Орешкин рассказал, стоит ли ожидать изменений курса рубля

ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Снижение курса рубля уже произошло, сейчас резких изменений курса в реальном выражении вряд ли стоит ожидать, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

ЦБ: $ 57.6196   -0.07 € 68.1409   -0.30 ММВБ: $ 57.1900   -0.51 € 67.6200   -0.60

В прогнозе Минэкономразвития предполагается, что на конец 2017 года рубль будет стоить 63 за доллар.

«В прогнозе у нас всегда есть слайд, связанный с оценкой влияния чувствительности к ценам на нефть разных показателей. 63 (рубля за доллар — ред.) было при существенном снижении цен на нефть», — сказал Орешкин.

«Если цена на нефть будет держаться на более высоком уровне, то и существенных изменений по курсу не произойдет. Я в сентябре сказал, что у нас курс близок к оценке основных фундаментальных факторов», — сообщил он.

«У нас с апреля, когда в прошлый раз выступал, курс в реальном выражении упал на 10%, чуть поменьше сейчас. Снижение произошло, сейчас каких-то резких изменений в реальном выражении вряд ли стоит ожидать», — добавил глава Минэкономразвития.

Что произойдет с валютой в октябре 2017 и до конца года?
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13 октября© Ньюстюб
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