Между Санкт-Петербургом и Шри-Ланкой наладят прямое авиасообщение до конца года

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом и Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка будет налажено до конца 2017 года. Об этом шла речь в субботу на встрече в Смольном делегации парламента республики во главе со спикером парламента Кару Джаясурия с вице-губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Кирилловым, сообщили ТАСС в пресс-службе вице-губернатора.

Представители Парламента Шри-Ланки проинформировали петербургских коллег о планируемом запуске прямого авиасообщения до конца текущего года. Пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга

По словам Кириллова, ежегодно город посещают 6 млн туристов, запуск авиасообщения будет способствовать укреплению контактов. «Несомненно, значительному укреплению наших контактов будет способствовать запуск регулярного круглогодичного авиасообщения», — сказал вице-губернатор.