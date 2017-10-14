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21:41 (мск), источник: ТАСС

Между Санкт-Петербургом и Шри-Ланкой наладят прямое авиасообщение до конца года

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова, ежегодно город посещают 6 млн туристов.

Источник: Reuters

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом и Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка будет налажено до конца 2017 года. Об этом шла речь в субботу на встрече в Смольном делегации парламента республики во главе со спикером парламента Кару Джаясурия с вице-губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Кирилловым, сообщили ТАСС в пресс-службе вице-губернатора.

Представители Парламента Шри-Ланки проинформировали петербургских коллег о планируемом запуске прямого авиасообщения до конца текущего года.
Пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга

По словам Кириллова, ежегодно город посещают 6 млн туристов, запуск авиасообщения будет способствовать укреплению контактов. «Несомненно, значительному укреплению наших контактов будет способствовать запуск регулярного круглогодичного авиасообщения», — сказал вице-губернатор.

В сообщении также говорится, что стороны будут развивать сотрудничество в научной, фармацевтической, гуманитарной сфере, а также укреплять торгово-экономические связи. Кару Джаясурия отметил на встрече, что руководством Шри-Ланки планируется двукратное увеличение торгового оборота между нашими странами. «Помимо чая, специй и других традиционно востребованных у российских потребителей продуктов, ланкийские партнеры готовы поставлять рыбу и товары легкой промышленности», — сообщили в Смольном.

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