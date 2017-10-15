В Казахстане придумали способ снизить цены на продукты

Источник: Tengrinews

За последние шесть лет, говорится в статье, оптовая торговля увеличилась в три раза. При этом более 80 процентов продовольствия проходит через мелкий опт.

«Это приводит к увеличению транспортных, логистических затрат, создает механические повреждения при погрузке-разгрузке товаров. В результате идут существенные потери, которые сказываются на ценообразовании продовольствия», — поясняет эксперт департамента развития МСБ НПП РК «Атамекен» Дархан Калиев.

По словам Калиева, потребитель получает товар, цена которого может увеличиться в четыре раза.

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«К примеру, в октябре прошлого года капусту в южных регионах производители реализовывали по 14 тенге за кило, а покупатель ее приобретал за 71 тенге. Хотя южный регион производит более 40 процентов капусты в стране. Таким образом, потребитель покупает товар по высокой цене, а хороший доход получает не производитель, а неэффективный посредник», — заявил эксперт.

Из-за того, что в стране высокая доля импорта, ни один продавец сейчас не может стопроцентно сказать, что реализуемая продукция качественная и безопасная.

«Как изготавливали ту или иную продукцию — не известно, — пожимает плечами управляющий директор департамента развития МСБ НПП РК “Атамекен” Динмухамед Абсаттаров. — Сейчас Казахстан может обеспечить себя почти на 100 процентов продовольствием. Но не вся наша продукция попадает на местный рынок. Большая часть уходит в соседние республики или портится. Этот объем восстанавливается за счет импорта, и уже иностранцы диктуют нам свои цены. Кроме того, потери в 50−60 процентов накладываются на оставшуюся продукцию. Если она, скажем, изначально стоила 25 тенге, мы потеряли от пяти килограммов три кило, то нам придется продавать остаток по завышенным ценам».

Абсаттаров уверен, что создание оптово-розничного центра позволит сделать цены более прозрачными и контролировать их бесконечные скачки вверх: «Сейчас сельхозпроизводители не знают, что нужно рынку и сколько. Они не могут заранее ответить, сколько будет тонн картофеля к концу сбора урожая, не знают и какая будет цена. Надо признать: нет обратной связи. Производители на свой страх и риск выращивают продукцию, отправляют в соседние страны, остатки продают здесь, но прозрачность цены и объемов — неизвестны. ОРЦ способно исправить эту ситуацию. Мы должны видеть, какая цена складывается у производителя, у посредника, который хранит товар, и в рознице. Сейчас эта цепочка максимально разрушена».

«От работы ОРЦ мы планируем получить эффект по четырем направлениям. Во-первых, это удешевление продовольствия в среднем на 13 процентов. Во-вторых, потери продукции сократятся на 20 процентов. В-третьих, доходы сельхозтоваропроизводителей вырастут на 10 процентов. И последнее, за пять лет налоговые поступления вырастут с 9 до 33,5 миллиарда тенге за счет вывода участников торговли из тени», — отметил Абсаттаров.

Причем оптово-распределительный центр не будет конкурировать с бизнесменами, а наоборот, станет работать на их благо.

«ОРЦ выступит определенным оптовым звеном. По нашему предложению все рынки, супермаркеты и магазины, которые сейчас действуют, будут работать в розницу. Все они начнут закупаться в ОРЦ, а он сам не будет с ними конкурировать, потому что не сможет отпускать товар физическим лицам. Это, по сути, большой инфраструктурный комплекс, который начнет предоставлять максимально долгое хранение товара и логистические услуги», — заявил управляющий директор.

Для реализации проекта потребуются изменения и дополнения в законы.

«Мы будем вносить некоторые изменения. Например, поставим запрет на продажу продовольствия с фур, чтобы стимулировать переход оптовиков на рынок ОРЦ. Также нужно определить формы организации в виде АО и ТОО с участием государства. Это позволит влиять на порядок и условия функционирования ОРЦ», — рассказал Абсаттаров.

«Разработку и утверждение правил и требований к организации ОРЦ возложили на местные исполнительные органы, которые создадут комиссию, проведут конкурс и определят потенциального ОРЦ. Позже для строительства центра выделят бесплатно земельные участки площадью от 15 до 60 гектаров. Кроме всего прочего, государство окажет поддержку в виде инвестиционных субсидий в размере до 20 процентов, предоставит льготное кредитование холдингом «КазАгро» и поможет подвести инфраструктуру по программе «Дорожная карта бизнеса 2020», — добавил собеседник издания.

Для государственной поддержки оптово-распределительных центров на 2018 год потребуется 11,1 миллиарда тенге, на 2019 год — 5,3 миллиарда тенге, 2020 год — 10,7 миллиарда тенге и на 2021 год — 6,5 миллиарда.