Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
"Крым российский": восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
8Веселое кладбище в Румынии
07:59 (мск), источник: Tengrinews

В Казахстане придумали способ снизить цены на продукты

В Казахстане нашли способ снизить цены на продукты питания. Для этих целей власти решили построить огромные оптовые склады, откуда будут получать товары все рынки и магазины, пишет «Актобе Таймс».

Источник: Tengrinews

За последние шесть лет, говорится в статье, оптовая торговля увеличилась в три раза. При этом более 80 процентов продовольствия проходит через мелкий опт.

«Это приводит к увеличению транспортных, логистических затрат, создает механические повреждения при погрузке-разгрузке товаров. В результате идут существенные потери, которые сказываются на ценообразовании продовольствия», — поясняет эксперт департамента развития МСБ НПП РК «Атамекен» Дархан Калиев.

По словам Калиева, потребитель получает товар, цена которого может увеличиться в четыре раза.

Читайте также
Инфраструктуру вокруг школ раскритиковал Исекешев

«К примеру, в октябре прошлого года капусту в южных регионах производители реализовывали по 14 тенге за кило, а покупатель ее приобретал за 71 тенге. Хотя южный регион производит более 40 процентов капусты в стране. Таким образом, потребитель покупает товар по высокой цене, а хороший доход получает не производитель, а неэффективный посредник», — заявил эксперт.

Из-за того, что в стране высокая доля импорта, ни один продавец сейчас не может стопроцентно сказать, что реализуемая продукция качественная и безопасная.

«Как изготавливали ту или иную продукцию — не известно, — пожимает плечами управляющий директор департамента развития МСБ НПП РК “Атамекен” Динмухамед Абсаттаров. — Сейчас Казахстан может обеспечить себя почти на 100 процентов продовольствием. Но не вся наша продукция попадает на местный рынок. Большая часть уходит в соседние республики или портится. Этот объем восстанавливается за счет импорта, и уже иностранцы диктуют нам свои цены. Кроме того, потери в 50−60 процентов накладываются на оставшуюся продукцию. Если она, скажем, изначально стоила 25 тенге, мы потеряли от пяти килограммов три кило, то нам придется продавать остаток по завышенным ценам».

Абсаттаров уверен, что создание оптово-розничного центра позволит сделать цены более прозрачными и контролировать их бесконечные скачки вверх: «Сейчас сельхозпроизводители не знают, что нужно рынку и сколько. Они не могут заранее ответить, сколько будет тонн картофеля к концу сбора урожая, не знают и какая будет цена. Надо признать: нет обратной связи. Производители на свой страх и риск выращивают продукцию, отправляют в соседние страны, остатки продают здесь, но прозрачность цены и объемов — неизвестны. ОРЦ способно исправить эту ситуацию. Мы должны видеть, какая цена складывается у производителя, у посредника, который хранит товар, и в рознице. Сейчас эта цепочка максимально разрушена».

«От работы ОРЦ мы планируем получить эффект по четырем направлениям. Во-первых, это удешевление продовольствия в среднем на 13 процентов. Во-вторых, потери продукции сократятся на 20 процентов. В-третьих, доходы сельхозтоваропроизводителей вырастут на 10 процентов. И последнее, за пять лет налоговые поступления вырастут с 9 до 33,5 миллиарда тенге за счет вывода участников торговли из тени», — отметил Абсаттаров.

Причем оптово-распределительный центр не будет конкурировать с бизнесменами, а наоборот, станет работать на их благо.

«ОРЦ выступит определенным оптовым звеном. По нашему предложению все рынки, супермаркеты и магазины, которые сейчас действуют, будут работать в розницу. Все они начнут закупаться в ОРЦ, а он сам не будет с ними конкурировать, потому что не сможет отпускать товар физическим лицам. Это, по сути, большой инфраструктурный комплекс, который начнет предоставлять максимально долгое хранение товара и логистические услуги», — заявил управляющий директор.

Для реализации проекта потребуются изменения и дополнения в законы.

«Мы будем вносить некоторые изменения. Например, поставим запрет на продажу продовольствия с фур, чтобы стимулировать переход оптовиков на рынок ОРЦ. Также нужно определить формы организации в виде АО и ТОО с участием государства. Это позволит влиять на порядок и условия функционирования ОРЦ», — рассказал Абсаттаров.

«Разработку и утверждение правил и требований к организации ОРЦ возложили на местные исполнительные органы, которые создадут комиссию, проведут конкурс и определят потенциального ОРЦ. Позже для строительства центра выделят бесплатно земельные участки площадью от 15 до 60 гектаров. Кроме всего прочего, государство окажет поддержку в виде инвестиционных субсидий в размере до 20 процентов, предоставит льготное кредитование холдингом «КазАгро» и поможет подвести инфраструктуру по программе «Дорожная карта бизнеса 2020», — добавил собеседник издания.

Для государственной поддержки оптово-распределительных центров на 2018 год потребуется 11,1 миллиарда тенге, на 2019 год — 5,3 миллиарда тенге, 2020 год — 10,7 миллиарда тенге и на 2021 год — 6,5 миллиарда.

«Бюджетные вложения в размере 33,6 миллиарда тенге, как предполагают разработчики, отобьются бюджету в виде налогов за пять лет», — говорится в статье.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Более 3 тысяч жителей собралось на открытии ретро-парка в Атырау
Польская комиссия нашла запись взрыва на самописце Ту-154 
Спикер Госдумы сообщил о подготовке ответа на санкции США
КНДР пообещала уничтожить всех угрожающих процветанию нации
ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 13-го тура РФПЛ
Орешкин рассказал о подготовке ряда приватизационных сделок
СМИ: зоны пожаров в Калифорнии превзошли по площади Нью-Йорк
«Нелюбовь» Звягинцева получила Гран-при кинофестиваля в Лондоне
Спорт
ЦСКА потерял полкоманды, но все равно обыграл «Краснодар» Гол Березуцкого после рикошета принес «армейцам», приехавшим на выезд без лидеров, удивительную победу
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь