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04:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава Microsoft назвал ответственных за глобальную вирусную атаку WannaCry

Президент компании Microsoft Брэд Смит полагает, что за вирусом WannaCry, атаковавшим компьютеры по всему миру в мае 2017 года, стоит правительство Северной Кореи. Об этом он рассказал в интервью ITV News.

Источник: AP 2017
Смит указал, власти КНДР для осуществления своей атаки воспользовались украденными у Агентства национальной безопасности (АНБ) США «киберинструментами или оружием».

Также он добавил, что кибератаки, которые были организованы правительствами разных стран, стали происходить гораздо чаще. Кроме того, эти атаки стали серьезнее.

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«Все правительства должны собраться вместе, как это уже было сделано в 1949 году в Женеве, и принять “Цифровую Женевскую конвенцию”, в которой будет указано, что кибератаки против гражданских лиц, особенно в мирное время, являются нарушением международного права», — заключил Смит.

Вирус WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry) начал активно распространяться 12 мая. Неизвестные хакеры блокировали информацию на компьютерах и требовали выкуп в размере от 300 до 600 долларов. Распространение вируса-вымогателя удалось приостановить случайно спустя сутки. По данным экспертов, глобальная кибератака с использованием вируса WannaCry нанесла ущерб на один миллиард долларов.

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