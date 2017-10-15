Глава Microsoft назвал ответственных за глобальную вирусную атаку WannaCry

Источник: AP 2017

Смит указал, власти КНДР для осуществления своей атаки воспользовались украденными у Агентства национальной безопасности (АНБ) США «киберинструментами или оружием».

Также он добавил, что кибератаки, которые были организованы правительствами разных стран, стали происходить гораздо чаще. Кроме того, эти атаки стали серьезнее.

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«Все правительства должны собраться вместе, как это уже было сделано в 1949 году в Женеве, и принять “Цифровую Женевскую конвенцию”, в которой будет указано, что кибератаки против гражданских лиц, особенно в мирное время, являются нарушением международного права», — заключил Смит.