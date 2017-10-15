Новые нормы провоза багажа пассажирами авиакомпании «Белавиа»

Изменения коснутся правил перевозки багажа, который сдается в багажное отделение при регистрации на рейс. Новые нормы предусматривают вместо ограничений по весу багажа ограничения по багажным местам с определенным весом.

Пассажирам эконом-класса, к примеру, придется задуматься о распределении вещей, сдаваемых в багажное отделение, в один чемодан или коробку весом не более 23 килограмм. В противном случае придется доплачивать не за перевес, как ранее, а за дополнительное место багажа.