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09:23 (мск), источник: Sputnik.by

Новые нормы провоза багажа пассажирами авиакомпании «Белавиа»

С 29 октября 2017 года авиакомпания «Белавиа» переходит с весовой концепции оформления багажа на систему количества мест.

Источник: Sputnik.by

Изменения коснутся правил перевозки багажа, который сдается в багажное отделение при регистрации на рейс. Новые нормы предусматривают вместо ограничений по весу багажа ограничения по багажным местам с определенным весом.

Пассажирам эконом-класса, к примеру, придется задуматься о распределении вещей, сдаваемых в багажное отделение, в один чемодан или коробку весом не более 23 килограмм. В противном случае придется доплачивать не за перевес, как ранее, а за дополнительное место багажа.

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