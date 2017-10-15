Новые нормы провоза багажа пассажирами авиакомпании «Белавиа»
С 29 октября 2017 года авиакомпания «Белавиа» переходит с весовой концепции оформления багажа на систему количества мест.
С 29 октября 2017 года авиакомпания «Белавиа» переходит с весовой концепции оформления багажа на систему количества мест.
Изменения коснутся правил перевозки багажа, который сдается в багажное отделение при регистрации на рейс. Новые нормы предусматривают вместо ограничений по весу багажа ограничения по багажным местам с определенным весом.
Пассажирам