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09:07 (мск), источник: Sputnik

Власти направят 500 миллионов долларов на благоустройство столицы

В столицы в ближайшие пять лет будет построена новая Сергелийская ветка метро, вокруг города будет возведена скоростная кольцевая железная дорога, а в центре появится деловой комплекс Tashkent City.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Фонд реконструкции и развития Узбекистана выделит 50 миллионов долларов на улучшение инфраструктуры и благоустройство, а также строительство и реконструкцию различных объектов в столице, сообщает корреспондент Sputnik.

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Эти средства будут направлены на формирование финансовой базы Фонда благоустройства и улучшения благосостояния при столичной администрации. Их планируется использовать для решения проблем водоснабжения и канализации, ремонта внутренних дорог махаллей, строительства и укрепления материально-технической базы социальных объектов, возведения служебных домов для сотрудников социальной сферы и других направлений.

Отметим, что в столице в ближайшие пять лет запланирован ряд крупнейших даже в масштабах Центральной Азии проектов. Так, например, будет построена новая Сергелийская ветка метрополитена, а также продлена Юнусабадская. Кроме того, вокруг столицы будет возведена скоростная кольцевая железная дорога. Стоимость этих проектов превышает 500 миллионов долларов.

Значительно преобразится и центр Ташкента. Здесь появится уникальный деловой комплекс Tashkent City, общей стоимостью свыше 1 миллиарда долларов. В рамках проекта высотные здания, предназначенные для офисов, отелей и апартаментов предусмотрено построить по современной технологии высотой не выше 40 этажей, а жилые — не выше 12-ти. Кроме того, здесь будут конференц- и выставочные центры, гипермаркет, большое количество торговых площадей, ресторанов и кафе, а также парковки под зданиями.

Кроме того, иностранная компания SFI Management Group займется строительством нового стадиона футбольного клуба «Пахтакор» и всей сопутствующей инфраструктуры. Еще один частный инвестор Stargate Systems взял на себя обязательства инвестировать свыше 60 миллионов долларов в создание современного высокотехнологичного парка культуры и отдыха в центре столицы.

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 Tashkent City: каким будет деловой центр столицы Узбекистана
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