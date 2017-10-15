Стало известно расписание поезда Челябинск — Владивосток

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Расписание беспересадочных вагонов до Владивостока стало известно в Челябинске, поезд начнёт курсировать с 12 декабря, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Пять беспересадочных вагонов (три плацкартных и два купейных) будут следовать из Челябинска до Омска с поездами № 128 Адлер — Красноярск и № 12 Челябинск — Омск отправлением из столицы Южного Урала в 22:17 (время московское), прибытие в Омск 10:57. Отправление из Омска в 14:02 в составе фирменного поезда «Россия» № 2 Москва — Владивосток, прибытие во Владивосток в 23:55 (06:55 по местному времени).

Отправление из Владивостока с 18 декабря в 12:10 (19:10 по местному времени) в составе фирменного поезда «Россия» № 1 Владивосток — Москва, прибытие в Омск в 23:10. Отправление из Омска в 00:42, прибытие в Челябинск 13:38 (15:38 по местному времени).

Время в пути составит 5 суток: туда 121 час 38 минут, обратно 121 час 28 минут.

Маршрут поезда проходит через Курган, Петропавловск, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Хабаровск.