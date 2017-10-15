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12:40 (мск), источник: Newtimes.kz

Закуп дорогих автобусов объяснили в акимате Астаны

Управление пассажирского транспорта Астаны дало разъяснение по поводу выбора моделей автобусов IVECO для городских маршрутов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Newtimes.kz

В управлении объяснили, что стоимость городских автобусов IVECO была определена с учетом соответствия утвержденной технической спецификации, исходя из климатических особенностей столицы.

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В частности, как сообщили в УПТ, для соответствия технической спецификации необходимо наличие обеспечения зимним пакетом (двойное остекленение, кондиционер, климат-контроль, теплый пол, 5 обогревателей салона), снабжение комплексом систем (видеонаблюдения — 5 камер, записывающее устройство, HD диск; информирования — 2 TFT экрана, 3 LED табло, электронной оплаты проезда — 2 валидатора, консоль водителя; диспетчеризации — бортовое устройство), а также системой доступа для людей с ограниченными возможностями.

«Есть поручение Главы государства от 25 апреля 2014 года: «принять меры по приобретению пассажирских автобусов для городских маршрутов на дизельном топливе за счет частных инвестиций, а также организовать их сборку на территории РК», — сообщили в управлении.

Исходя из выше перечисленного, по итогам конкурса победителями стал консорциум из ТОО «Сарыарка АвтоПром» и «Iveco Czech Republic a.s», которые обеспечили сборку данных автобусов на территории завода ТОО «Сарыарка АвтоПром» города Костанай.

Ранее некоторые пользователи социальных сетей высказывали свое возмущение по поводу дорогой цены автобусов, один из них даже рекомендовал покупку аналогов в ВКО по более дешевой цене.

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