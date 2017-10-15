Закуп дорогих автобусов объяснили в акимате Астаны

Источник: Newtimes.kz

В управлении объяснили, что стоимость городских автобусов IVECO была определена с учетом соответствия утвержденной технической спецификации, исходя из климатических особенностей столицы.

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В частности, как сообщили в УПТ, для соответствия технической спецификации необходимо наличие обеспечения зимним пакетом (двойное остекленение, кондиционер, климат-контроль, теплый пол, 5 обогревателей салона), снабжение комплексом систем (видеонаблюдения — 5 камер, записывающее устройство, HD диск; информирования — 2 TFT экрана, 3 LED табло, электронной оплаты проезда — 2 валидатора, консоль водителя; диспетчеризации — бортовое устройство), а также системой доступа для людей с ограниченными возможностями.

«Есть поручение Главы государства от 25 апреля 2014 года: «принять меры по приобретению пассажирских автобусов для городских маршрутов на дизельном топливе за счет частных инвестиций, а также организовать их сборку на территории РК», — сообщили в управлении.

Исходя из выше перечисленного, по итогам конкурса победителями стал консорциум из ТОО «Сарыарка АвтоПром» и «Iveco Czech Republic a.s», которые обеспечили сборку данных автобусов на территории завода ТОО «Сарыарка АвтоПром» города Костанай.