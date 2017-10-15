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12:59 (мск), источник: Ежедневник.by

Беларусь заняла первое место в рейтинге поставщиков санкционных продуктов в Россию

Согласно данным официальной российской статистики, на Беларусь приходиться почти четверть всего импорта запрещенных к ввозу в РФ продуктов.

Как сообщает Thinktanks.by, рейтинг составила российская компания «Инвест-Форсайт». В него включены государства-поставщики «санкционных» (то есть запрещенных для ввоза из ряда стран) продовольственных продуктов на российский рынок по итогам 1 полугодия 2017 года.

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Как отмечают составители рейтинга, первенство Беларуси в нем вполне объяснимо. Ведь среди стран Таможенного союза Беларусь для России имеет наиболее важное значение — как член союза двух государств. На нее приходится 23,72% всего импорта запрещенных ко ввозу в РФ продуктов. Наибольший объем белорусского импорта приходится на несгущенные молоко и сливки (7,23%), далее следуют сгущенные молоко и сливки (почти 6%), мясо птицы, кисломолочные продукты, готовые пищевые продукты из муки. Примечательно, что на картофель, вопреки распространенному мнению, приходится только 1,66% объема импорта. Среди продуктов, поставляемых Беларусью в Россию, встречаются такие фрукты, как абрикосы, персики, черешня, нектарины, которые в Беларуси либо выращиваются в непромышленных масштабах в южных регионах (абрикосы и черешня), либо вообще не возделываются (персики и нектарины), а также орехи, большинство из которых (кроме фундука) в Беларуси не вызревает.

На втором месте находится Эквадор, на который приходится почти 13% общего объема импорта. В данном случае разгадка проста: это государство является основным поставщиком на российский рынок бананов; и, кроме того, крайне малого процента ракообразных. На Эквадор в 1 полугодии 2017 года пришлось 98% импорта бананов (также их поставляли Мексика и Коста-Рика, но их доли ничтожны). Всего Эквадор поставил в Россию 803,62 тыс. тонн бананов, которые за отчетный период занимали первое место по объемам поставок среди всех продуктов, запрещенных ко ввозу на территорию Российской Федерации — отсюда и большая доля Эквадора в общем объеме импорта.

Третье место у Египта. Основной объем импорта здесь приходится на картофель, цитрусовые и репчатый лук, то есть на продукты, имеющие большой повседневный спрос на российском рынке. По картофелю Египет занимает первое место среди всех стран, поставляющих этот продукт на российский рынок: 70% на соответствующем рынке. По поставкам лука Египет также занимает первое место — как и по поставкам цитрусовых (правда, имея не очень большой отрыв от Турции). Таким образом, сумев занять нужную нишу на российском рынке, Египет находится в первой пятерке стран-«заместителей».

Четвертое место занимает Китай, а пятое — Турция, что также объясняется традиционными торгово-экономическими отношениями данных государств с Россией.

Особый интерес вызывает нахождение в рейтинге на 15 месте, как отмечают его составители, автономных территорий Дании — Фарерских островов и Гренландии, поставляющих рыбу и ракообразных. Дело в том, что, несмотря на нахождение Дании в Евросоюзе, Фарерские острова и Гренландия, являясь ее автономными территориями, тем не менее в Евросоюзе не состоят: соответственно, на них санкции не распространились — особенно на фоне плохих результатов вылова красной рыбы в российских территориальных водах.

В целом в географии импорта продовольственных продуктов, запрещенных ко ввозу на территории Российской Федерации, в 1 полугодии 2017 года преобладали страны дальнего зарубежья. На них приходится 65,86% (4104,24 тыс. тонн) импорта. Остальное, соответственно, — на страны СНГ.

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