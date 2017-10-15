Названы сроки завершения реконструкции улицы Ленина

Подрядная организация планирует завершить реконструкцию улицы Ленина на участке от Ленинградской площади до улицы Броз Тито к концу ноября. Строителям осталось завершить работы по озеленению и установки контактной сети.

Ранее работы на улицы Ленина полностью планировалось завершить в 2018 году, но сроки пришлось изменить из-за капитального ремонта Юбилейного моста. В 2018 года на улице Ленина также положат новый асфальт.