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21:20 (мск), источник: СуперОмск

Названы сроки завершения реконструкции улицы Ленина

Работы на участке от Ленинградской площади до улицы Броз Тито завершатся до конца ноября.

Источник: РИА "Новости"

Подрядная организация планирует завершить реконструкцию улицы Ленина на участке от Ленинградской площади до улицы Броз Тито к концу ноября. Строителям осталось завершить работы по озеленению и установки контактной сети.

Ранее работы на улицы Ленина полностью планировалось завершить в 2018 году, но сроки пришлось изменить из-за капитального ремонта Юбилейного моста. В 2018 года на улице Ленина также положат новый асфальт.

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