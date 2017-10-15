Названы сроки завершения реконструкции улицы Ленина
Работы на участке от Ленинградской площади до улицы Броз Тито завершатся до конца ноября.
Работы на участке от Ленинградской площади до улицы Броз Тито завершатся до конца ноября.
Подрядная организация планирует завершить реконструкцию улицы Ленина на участке от Ленинградской площади до улицы Броз Тито к концу ноября. Строителям осталось завершить работы по озеленению и установки контактной сети.
Ранее работы на улицы Ленина полностью планировалось завершить в 2018 году, но сроки пришлось изменить