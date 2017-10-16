Россияне переходят с чая на кофе

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Россияне стали потреблять на 20% больше кофе, что привело к удвоению ввоза кофейных зерен.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), импорт зеленого необжаренного кофе сорта арабика за семь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого вырос на 66%, ввоз кофе сорта робуста — на 32%. Это связано не только с увеличением потребления кофе, но и со становлением в России новой для страны кофейной культуры, развитой в Европе и США. Несмотря на то что чай по-прежнему популярнее, через семь лет ситуация изменится, прогнозируют эксперты.

Всего в январе-июле этого года было ввезено 64,4 тыс. т зеленого кофе сорта арабика на сумму более $213 млн. Зерен сорта робуста за этот период было импортировано 57 тыс. т на $133 млн. Вырос на 13−17% и ввоз жареного кофе обоих видов. Основные страны — поставщики кофейных зерен в Россию остались прежними: это Бразилия, Эфиопия, Колумбия и Гондурас.

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При этом упали на 8% поставки в Россию чая и на 20% цикория, который предпочитают те, кто не хочет употреблять кофеин, но любит вкус кофе.

По словам генерального директора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурии, сегодня россияне стали пить кофе на 20% больше.

— Спрос постоянно растет. В год средний объем потребления кофе на человека в России составляет около 800 г. Но мы всё еще отстаем от других стран. Для сравнения: в Германии этот показатель равен 5 кг, а в Финляндии он достигает 11 кг. Российскому рынку есть куда расти, граждане могут пить кофе в разы больше — вопрос лишь в финансовых возможностях, так как кофе — недешевый напиток, — отметил Рамаз Чантурия. — Более 80% всего зернового кофе на российском рынке производится внутри страны, растворимого напитка в России делают чуть меньше — около 60%.

Рамаз Чантурия полагает, что при благоприятных экономических условиях средний объем потребления кофе на человека в России может вырасти в 7,5 раза и достигнуть 6 кг.

Он отметил, что на становление кофейной культуры в России повлиял в том числе приход в страну иностранных сетевых кофеен.

— Усилиями международного кофейного сообщества (это не только предприятия общепита, но и крупные страны-производители) сейчас для многих россиян кофе стал fashion-продуктом, — добавил Рамаз Чантурия.

Член совета Гильдии маркетологов Денис Никитас отметил, что импорт кофе вырос не только благодаря высокому спросу на продукцию, но и за счет прошлогоднего снижения пошлин на ввоз кофе. Благодаря этим факторам в России выросло количество мелких производителей кофе, которые закупают зерно мешками, а затем обжаривают и расфасовывают для продажи, присваивая ему иностранные названия.

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— Эти производства уловили тренд. Традиционно наибольший спрос в России на неэлитные сорта, которые мы покупаем в супермаркетах, это и кофе в зернах, и растворимый кофе, — сказал Денис Никитас.

По словам эксперта, к зиме спрос на кофе вырастет.

— Существует индекс «Кофе с молоком», который говорит о том, что такие товары, как кофе, молоко, бутилированная вода, шоколад, являются самыми простыми «радостями» для россиян. Чем выше этот показатель, тем увереннее себя чувствуют наши граждане. К зиме он традиционно начнет расти, демонстрируя, как необходимы россиянам тепло и комфорт, — добавил Денис Никитас.

Как сообщали «Известия» ранее, цены на кофе могут вырасти приблизительно на 20% к новому году из-за подорожания продукта у зарубежных поставщиков.