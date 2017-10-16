Достроить отель Hyatt во Владивостоке предложат российским и зарубежным компаниям

Напомним, строительство двух пятизвёздочных комплексов Hyatt началось во Владивостоке ещё в 2010 году и первоначально должно было завершиться к саммиту АТЭС 2012 года. Однако объекты не сданы до сих пор, а бюджетные инвестиции в строительство уже превысили 13 млрд рублей.



Летом прошлого года гостиницу на мысе Бурный решили продать на открытом аукционе за 8,5 млрд рублей, чтобы вернуть вложенные в проект средства. Однако торги переносили более 5 раз из-за отсутствия покупателей. С тех пор её цена упала до 4,1 млрд рублей.



А сдачу отеля на Корабельной набережной перенесли на весну 2018 года. Бывший губернатор Приморья Владимир Миклушевский планировал продать гостиницу после завершения строительства и направить полученные деньги на социальные проекты.