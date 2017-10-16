Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Умер актер Дмитрий Марьянов
На Украине нашли золотую лопату в доме бывшего замгенпрокурора
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
"Разрывающая танки": СМИ о новой российской БМП
Безумие ОПК Украины: эксперты о танке Незалежной
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Жена Аршавина рассказала о его разводе с Барановской - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
03:25 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Достроить отель Hyatt во Владивостоке предложат российским и зарубежным компаниям

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко предложил нескольким крупным и зарубежным компаниям завершить строительство отеля Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке.

Источник: Reuters

«Вместе со строителями будем оценивать каждую гостиницу отдельно. Смотреть, какая потребуется сумма, и уже по итогам работать с инвестором и помогать ему войти в проект», — отметил глава региона.

Напомним, строительство двух пятизвёздочных комплексов Hyatt началось во Владивостоке ещё в 2010 году и первоначально должно было завершиться к саммиту АТЭС 2012 года. Однако объекты не сданы до сих пор, а бюджетные инвестиции в строительство уже превысили 13 млрд рублей.

Летом прошлого года гостиницу на мысе Бурный решили продать на открытом аукционе за 8,5 млрд рублей, чтобы вернуть вложенные в проект средства. Однако торги переносили более 5 раз из-за отсутствия покупателей. С тех пор её цена упала до 4,1 млрд рублей.

А сдачу отеля на Корабельной набережной перенесли на весну 2018 года. Бывший губернатор Приморья Владимир Миклушевский планировал продать гостиницу после завершения строительства и направить полученные деньги на социальные проекты.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Приморцы смогут посетить японские военные корабли
Каким мы запомним актера Дмитрия Марьянова
СМИ: на учениях «Запад-2017» произошло два ЧП с вертолетом Ка-52
Саакашвили заявил, что украинские власти могут устранить его
«Зенит» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне РФПЛ
Нападающий «Барселоны» в третий раз станет отцом
СМИ: россияне переходят с чая на кофе
При взрыве газа в Краснодарском крае пострадали два человека
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь