Бурков хочет обеспечить Омскую область строительными материалами
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков заявил, что регион должен прекратить привозить стройматериалы.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков заявил, что регион должен прекратить привозить стройматериалы.
Новый руководитель региона Александр Бурков обратил внимание, что потенциал Омской области сдерживают инфраструктурные проблемы. Все строительные материалы в область приходится привозить.
«Себестоимость строительства значительно выше, чем в Екатеринбурге или Челябинске. Уровень доходов тоже ниже, чем в уральских регионах», — сказал в интервью «Вестям недели» Бурков.
Как ранее сообщал «СуперОмск», врио губернатора также отметил схожесть уральских и сибирских характеров и признался, что хочет как можно скорее избавиться от статуса варяга.