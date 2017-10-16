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07:14 (мск), источник: СуперОмск

Бурков хочет обеспечить Омскую область строительными материалами

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков заявил, что регион должен прекратить привозить стройматериалы.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Новый руководитель региона Александр Бурков обратил внимание, что потенциал Омской области сдерживают инфраструктурные проблемы. Все строительные материалы в область приходится привозить.

«Себестоимость строительства значительно выше, чем в Екатеринбурге или Челябинске. Уровень доходов тоже ниже, чем в уральских регионах», — сказал в интервью «Вестям недели» Бурков.

Как ранее сообщал «СуперОмск», врио губернатора также отметил схожесть уральских и сибирских характеров и признался, что хочет как можно скорее избавиться от статуса варяга.

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