Бурков хочет обеспечить Омскую область строительными материалами

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Новый руководитель региона Александр Бурков обратил внимание, что потенциал Омской области сдерживают инфраструктурные проблемы. Все строительные материалы в область приходится привозить.

«Себестоимость строительства значительно выше, чем в Екатеринбурге или Челябинске. Уровень доходов тоже ниже, чем в уральских регионах», — сказал в интервью «Вестям недели» Бурков.