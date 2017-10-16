В Башкирии прожиточный минимум для пенсионера составит 8320 рублей

Источник: Башинформ

Проект закона об увеличении базового размера рассмотрят парламентарии Башкирии на пленарном заседании 27 октября.

На 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера была установлена в размере 8015 рублей. Исходя из этой суммы неработающие пенсионеры сегодня получают доплату к пенсии. В Башкирии она назначена порядка 138 тысячам пожилых людей.

Законопроект уже рассмотрен на заседании правительства региона. Его представила министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова.