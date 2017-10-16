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07:09 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии прожиточный минимум для пенсионера составит 8320 рублей

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии величина прожиточного минимума пенсионера в 2018 году составит 8320 рублей. Специально для этой категории граждан её устанавливают для определения социальной доплаты к пенсии.

Источник: Башинформ

Проект закона об увеличении базового размера рассмотрят парламентарии Башкирии на пленарном заседании 27 октября.

На 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера была установлена в размере 8015 рублей. Исходя из этой суммы неработающие пенсионеры сегодня получают доплату к пенсии. В Башкирии она назначена порядка 138 тысячам пожилых людей.

Законопроект уже рассмотрен на заседании правительства региона. Его представила министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова.

«Социальная доплата предоставляется неработающим пенсионерам, размер пенсии которых с учетом получаемых мер социальной поддержки ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации по месту его жительства или месту пребывания», — пояснила Ленара Иванова.

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