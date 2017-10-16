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07:17 (мск), источник: Om1.ru

Вокруг Омска появится «зеленый щит»

В общественную палату готовится ходатайство о создании лесопарковой зоны в области.

С 1 января 2017 года в России вступил в силу Закон о создании зеленых поясов и вокруг крупных городов начался процесс формирования лесопарковых зон.

Как сообщил «Известиям» глава Минприроды Сергей Донской, «зеленые щиты» позволят защитить леса от уничтожения. Процесс идет в 50 субъектах РФ и еще 50 регионов подключились к созданию природоохранных зон.

В Омской области также начался процесс подготовки к формированию «зеленого щита» вокруг города. Как пояснил Министр природных ресурсов Омской области Александр Винокуров, уже готовится ходатайство в общественную палату о создании лесопарковой зоны.

Напомним, что в лесопарковых зонах запрещено капитальное строительство, размещение опасных объектов, разработка месторождений и другая хозяйственная деятельность.

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