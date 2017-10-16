В Москве появится каршеринг электромобилей

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Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сообщила, что к заседанию готовится несколько соглашений, но какие будут подписаны — не прокомментировала.

По данным человека, близкого к одной из сторон соглашения, Enel планирует построить до 50 заправок для электромобилей, а в автопарке оператора каршеринга будет до 400 машин. Сервис должен заработать до конца 2018 г.

Какие марки электромобилей будут в парке, РФПИ и Enel еще не решили, сказал собеседник «Ведомостей». По его данным, для РФПИ условия те же, что и в прочих сделках по модели прямых инвестиций: соинвестирование, рост бизнеса, выход из него.

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В Москве шесть каршерингов. Электромобилей нет ни в одном, уверен управляющий партнер YouDrive Борис Голиков, но за ними будущее, в том числе в каршеринге. В долгосрочной перспективе электромобиль дешевле автомобиля: позволяет экономить на топливе, техническом обслуживании, запчастях, объясняет Голиков. Есть и экологические мотивы. По данным «Автостата», к 1 июля в Москве было 367 электромобилей.

Но каршерингу важна плотность машин в городе, минимум — 500 машин, оценивает Голиков. А по мнению замдиректора «Делимобиля» Станислава Грошова, для нормальной работы в Москве нужна 1000 машин, а основная сложность будет с заправками: обещанных 50 для столицы мало.

По данным мэрии, в 2017 г. 350 000 пользователей московского каршеринга совершили 2,4 млн поездок. Общий парк каршеринга в Москве — около 3500 автомобилей, оценивал в интервью «Афише» заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По мнению представительницы BelkaCar, емкость рынка каршеринга Москвы и Подмосковья — 20 000 машин.