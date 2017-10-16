Товары из Комсомольска-на-Амуре будут продавать в Китае
Российские и китайские предприниматели ищут новые перспективы развития
Российские и китайские предприниматели ищут новые перспективы развития
Российскую продукцию распространят по территории китайского города. Комсомольчане снабдят необходимыми товарами Цзямусы и накормят братский народ
Предпринимателям из КНДР предложили развивать бизнес на территории опережающего развития «Комсомольск» на встрече главы города Андрея Климова и первого секретаря комитета КПК Цзямусов Сюй Цзяньго.
Китайской стороне рассказали о промышленном и культурном потенциале
«Потенциал сотрудничества между нашими
Первые проекты уже находятся в проработке. Согласно им, скоро в Цзямусах откроют ресторан русской кухни и магазин товаров, произведённых в России.
«Необходимо интенсивнее развивать