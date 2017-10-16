Товары из Комсомольска-на-Амуре будут продавать в Китае

Российскую продукцию распространят по территории китайского города. Комсомольчане снабдят необходимыми товарами Цзямусы и накормят братский народ по-русски.

Предпринимателям из КНДР предложили развивать бизнес на территории опережающего развития «Комсомольск» на встрече главы города Андрея Климова и первого секретаря комитета КПК Цзямусов Сюй Цзяньго.

Китайской стороне рассказали о промышленном и культурном потенциале Комсомольска-на-Амуре, перспективах развития, связанных с долгосрочным планом и ТОР, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

«Потенциал сотрудничества между нашими городами-побратимами огромен, и администрация Комсомольска будет использовать все возможности для его реализации», — отметил Андрей Климов.

Первые проекты уже находятся в проработке. Согласно им, скоро в Цзямусах откроют ресторан русской кухни и магазин товаров, произведённых в России.