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05:30 (мск), источник: Восток Медиа

Товары из Комсомольска-на-Амуре будут продавать в Китае

Российские и китайские предприниматели ищут новые перспективы развития бизнес-сотрудничества.

Российскую продукцию распространят по территории китайского города. Комсомольчане снабдят необходимыми товарами Цзямусы и накормят братский народ по-русски.

Предпринимателям из КНДР предложили развивать бизнес на территории опережающего развития «Комсомольск» на встрече главы города Андрея Климова и первого секретаря комитета КПК Цзямусов Сюй Цзяньго.

Китайской стороне рассказали о промышленном и культурном потенциале Комсомольска-на-Амуре, перспективах развития, связанных с долгосрочным планом и ТОР, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

«Потенциал сотрудничества между нашими городами-побратимами огромен, и администрация Комсомольска будет использовать все возможности для его реализации», — отметил Андрей Климов.

Первые проекты уже находятся в проработке. Согласно им, скоро в Цзямусах откроют ресторан русской кухни и магазин товаров, произведённых в России.

«Необходимо интенсивнее развивать бизнес-сотрудничество. Тем более, что для этого появляются больше оснований. Так, и в Комсомольске, и в Цзямусах, создаются агропромышленные кластеры», — отметил Сюй Цзяньго.

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