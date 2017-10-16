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05:52 (мск), источник: Newslab.ru

«Красноярскнефтепродукт» обеспечил северян топливом на предстоящую зиму

Об итогах завоза-2017 рассказал генеральный директор «АО «Красноярскнефтепродукт» Андрей Чернов. В этом году КНП поставил северянам 45 тысяч тонн дизельного топлива, бензина и масел более чем на 2 млрд рублей.

На протяжении ни одного десятка лет КНП выполняет важнейшую социальную функцию — обеспечивает нефтепродуктами население и предприятия труднодоступных северных территорий края. Вот и в этом году жители Мотыгинского, Туруханского, Северо-Енисейского районов, а также Эвенкии и Таймыра благодаря Красноярскнефтепродукт получили необходимый запас ГСМ на зимний период.

Завоз в большинство районов Крайнего Севера возможен исключительно по воде и в короткие сроки. Чаще это весенний период, когда вода в реках поднимается за счет таяния льдов. На то, чтобы успеть поставить груз, в таких случаях есть всего две недели.

«Прежде всего, это поселки Куюмба, Мирюга, Полигус, Ошарово Эвенкийского муниципального района, это село Хатанга — один из самых северных населенных пунктов России. Никаким другим видом транспорта, кроме водного, груз туда доставить невозможно. Навигация в Эвенкию самая ранняя, начинается в мае, в период половодья. В Хатангу, наоборот, поставляем в конце августа — начале сентября, когда открывается Хатангский залив. Крайняя точка, куда завозится наше топливо по Енисею, — остров Диксон», — сказал Андрей Чернов.

Северный завоз — стратегически важная задача, от которой зависит жизнедеятельность северных районов в зимний период, подача тепла и электроэнергии. Для Игарки, например, КНП — единственный поставщик топлива.

«Для наших жителей, для наших предприятий это жизненно важно. Надо понимать, что мы бы даже отопительный сезон в Заполярье начать не смогли, потому что элементарно для доставки угля в котельные нужно топливо, и оно есть исключительно благодаря КНП. Я уже не говорю про топливо для авиации. Я 10 лет живу в Игарке, и ни разу завоз сорван не был. Это говорит, прежде всего, о профессионализме людей, которые работают на предприятии. Правильно рассчитать логистику, организовать доставку, погрузку-выгрузку в сжатые сроки — огромное дело. От того, как пройдет завоз, зависит то, как мы проживем этот год», — отметил заместитель главы города Игарка Дмитрий Токмашев.

К началу навигации Красноярскнефтепродукт накапливает необходимый объем ресурсов на нефтебазе, расположенной в поселке Абалаково Енисейского района. Сам процесс поставки топлива происходит в тесном и отлаженном сотрудничестве с Енисейским речным пароходством.

«Подготовительные работы для обеспечения качественной доставки грузов в весенний навигационный период начинаются еще зимой, — отмечает руководитель управления грузовой и коммерческой работы АО “ЕРП” Рашид Хакимулин. — Реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение полной готовности флота пароходства. Это и закуп необходимых товарно-материальных ценностей для проведения ремонта судов, и работа с потенциальными грузоотправителями. Пункты назначения нефтеналивных грузов, которые пароходство перевозит по заказам КНП, расположены на берегах рек Подкаменная и Нижняя Тунгуски. Это сложные для судовождения притоки Енисея. Организация экспедиционного завоза грузов туда требует от капитанов и экипажей судов огромной ответственности и высокопрофессионального подхода».

Объем нефтепродуктов, поставляемый КНП в северные филиалы, не снижается год от года. Сокращений на севере не происходит, напротив, открываются и развиваются месторождения, строятся новые объекты.

«Стратегически важные поставки в крае доверяются только надежным поставщикам, проверенным годами. И мы рады, что относимся к их числу. За период навигации в этом году было отгружено более 100 с лишним судов с нефтепродуктами в разные районы края», — заключил генеральный директор АО «Красноярскнефтепродукт».

Добавим, Красноярскнефтепродукт — крупнейшая сеть АЗС в Красноярском крае, охватывающая 138 автозаправочных станций и 11 нефтебаз.

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