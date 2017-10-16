Правительство Иркутской области выделит Вихоревке уголь из аварийно-технического запаса

Источник: IrkutskMedia.ru

Правительство Приангарья выделит Слюдянке, Вихоревке, Казачинско-Ленскому и Нижнеилимскому районам уголь из аварийно-технического запаса региона. В целом фактический запас топлива составляет 277,8 тысячи тонн, или 109% от нормативного запаса, а фактический запас жидкого топлива — 24,2 тысячи тонн (174% от нормативного запаса). Вышеперечисленные районы находятся на особом контроле министерства жилищной политики, энергетики и транспорта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов провел рабочие встречи с главами и мэрами отдельных муниципальных образований, на территории которых не создан нормативный запас топлива. На совещаниях были детально обсуждены причины, по которым теплоснабжающие организации не смогли сформировать необходимые запасы угля, а также выработаны конкретные решения по устранению проблем.

Министр потребовал от руководителей указанных муниципалитетов принять исчерпывающие меры для того, чтобы население, добросовестно оплачивающее счета, получало качественные коммунальные услуги в сфере теплоснабжения.

Всего с начала текущего отопительного периода выделено более 24 тысяч тонн угля для шести муниципальных образований. Принятые правительством Иркутской области меры позволили обеспечить стабильный ход отопительного периода в регионе.

Напомним, что полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что в следующем году все должны, в хорошем понимании слова, забыть ситуацию в Вихоревке в Иркутской области. Для этого, отметил полпред, необходимо решать вопрос прямых договоров населения с теплоснабжающей организацией, минуя посредничество управляющих компаний.