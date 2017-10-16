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06:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Лососевую путину в Хабаровском крае могут запретить на 5 лет

Вынужденную меру могут ввести для восстановления популяции рыбы.

Источник: Хабаровский край сегодня

Лососевую путину в Хабаровском крае могут запретить на 5 лет для восстановления популяции рыбы, как это делалось в 60-е годы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Пока путину остановили только на пять дней раньше обычного. Исключение было сделано для малочисленных народностей. И самые большие преференции получило одно село.

По решению комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб жителям села Улика-Национальное Хабаровского района из категории коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока продлили возможность лова кеты до 17 октября. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», запрет на любую лососёвую рыбалку в этом году был введён раньше обычного, с 28 сентября. Позднее для представителей коренных народов сделали исключение, но ограничили добычу 10 октября.

 — У нас расстояние по сравнению с Амуром 120 км и рыба дошла намного позже, — говорит глава села Улика-Национальное Вадим Удинкан. — В сентябре её не было вообще. Когда нам разрешили со 2 по 10 октября рыбачить, она только стала подходить. Я позвонил в управление по делам коренных малочисленных народов Севера (КМНС), они оперативно собрали комиссию и, спасибо губернатору Вячеславу Ивановичу Шпорту, нам разрешили с 13 по 17 число включительно. В этому году очень плохо идёт кета, я с утра два раза заплывал, ничего не поймал, так же и все — кто одну выловит, кто две. По последним данным, у нас 171 житель в селе, коренных — 159 человек вместе с детьми. В селе есть комплекс социальных учреждений — школа, детский сад, фельдшерский пункт, и четыре человека работают в клубе.

У егеря Александра Удинкана, как он говорит, «несчастье» — рыба не пришла. В этом году он засолил в бочке всего 20 кг лососей, в прошлые сезоны было в разы больше. При этом, рыба для нанайца равнозначна жизни. Такое же было в 90-ых годах и из села народ уехал в город. В двухтысячных кета вернулась и за ней стали возвращаться люди, появились семьи, дети, деревня зажила.

— Сказать, что путина провальная, не совсем корректно, — говорит заместитель председателя комитета рыбного хозяйства правительства Хабаровского края Андрей Шведов. — Подходы лососей мы оцениваем в среднем за последние три-пять лет. Конечно, 2016 год — был исторический максимум, такие подходы отмечаются раз в 120 лет, а путина 17 года соизмерима с лососевой рыбалкой 15-го года. Сейчас у Улики-Национальной мы наблюдаем вялотекущий ход кеты, с одного заплыва добывается одна-две, но — по прогнозу — в ближайшие дни подходы увеличатся. Решение о продлении сроков вылова связано с тем, что стадо, которое сейчас нерестится и сформировано в реке Тунгуска, прошло все базовые реки и не влияет на подходы и закладку икры на рыборазводные заводы.

— Наука говорит о том, что колебания численности лососей цикличны — каждые 11−12 лет есть максимальные и минимальные показатели, — уточнил Андрей Шведов. — Это рыба, которая возвращается в те нерестилища, откуда скатилась мальком, и на сегодня в крае есть несколько так называемых «базовых» рек. Удинский рыборазводный завод на Амгуни заложился на 100%, на реках Гур и Анюй подходы слабые, икры заложено на 20% от задания. Путина этого года — это своеобразный «звоночек», мы прогнозируем понижение объёмов в ближайшие 10−11 лет. Хочу напомнить, что в 60-ые годы промысел закрывался на 5 лет, эта ситуация была зеркальна той, которая сейчас начинается. Нужно снижать промысловую нагрузку и ужесточать меры регулирования на всей протяжённости реки Амур, если этого будет недостаточно, то конечно, будем приходить к полному запрету.

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