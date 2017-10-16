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06:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Росгеология приступит к рекультивации отходов БЦБК до конца года

Компания представит документацию в ноябре.

Источник: IrkutskMedia.ru

Росгеология до конца 2017 года получит статус подрядчика по рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и приступит к работам на полигонах по хранению шлам-лигнина. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он отметил, что сейчас дорабатывается проект, предложенный ИрНИТУ совместно с проектными институтами Росгеологии. Подготовлены документы для прохождения новых общественных слушаний. В ноябре Росгеология представит всю необходимую документацию по проекту, получит статус единого поставщика и начнет подготовительные работы на площадке, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

По словам губернатора, преимущество Росгеологии в качестве подрядчика по рекультивации в том, что это «государственная компания, имеет серьезное подразделение в Иркутской области и опыт утилизации отходов в Арктике».

Власти Иркутской области ранее приняли решение вернуться на стартовые позиции в выборе подрядчика рекультивации отходов производства на территории БЦБК. Причина в том, что, по мнению властей региона, ни одна из проблем Байкальского ЦБК (рекультивация, перепрофилирование и строительство нового теплоисточника), на которые предусмотрены средства в соответствующей федеральной целевой программе, пока не решена, хотя госпрограмма действует с 2012 года.

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат введен в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было официально озвучено в феврале 2013 года, с сентября 2013 года здесь прекращена варка целлюлозы. На картах-накопителях БЦБК за 50 лет работы комбината накоплено более 6 млн тонн шлам— лигнина — осадка, образующегося при очистке сточных вод комбината.

Напомним, что Росгеология выполнит работы по утилизации отходов БЦБК. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе своей пресс-конференции 29 августа. По его словам, в новом проекте рекультивации учтены все ошибки прошлых вариантов.

ИА IrkutskMedia сообщало, что президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 2020 года предусмотреть финансирование мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействий отходов, накопленных во время деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области. Кроме этого, Кабмину нужно определить единственного исполнителя работ по ликвидации деятельности комбината и обеспечить выполнение необходимых для ликвидации мероприятий. О ходе работ необходимо доложить 1 декабря 2017 года, в последующем предполагаются доклады каждые полгода.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что подготовка по утилизации отходов, которые оставила после себя деятельность целлюлозно-бумажного комбината, начнется в 2017 году, отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе встречи с жителям Байкальска в рамках рабочей поездки в Слюдянский район.

Напомним, БЦБК закрылся в 2013 году. Сегодня он находится в недвижимом состоянии. Создать государственную управляющую компанию, которая займется решением экологических проблем после закрытия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и судьбой имущества закрытого предприятия, предложил 26 июня в Иркутске на выездном заседании межфракционной рабочей группы «Байкал» при Госдуме РФ глава Байкальска Василий Темгеневский.

Отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината планируют переработать в корм для рыб. Компания ARBIOM (США-Франция) проведет исследование отходов производства и древесной биомассы, после чего предоставит коммерческое предложение по строительству завода по переработке шламоотвалов. В настоящее время в рамках БМЭВФ подписано четырехстороннее соглашение между КРИО, Иркутским научным центром СО РАН, Межрегиональным фондом поддержки стратегических инициатив «Байкальские стратегии» и компанией ARBIOM (США-Франция).

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