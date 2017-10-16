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07:45 (мск), источник: Восток Медиа

Сергей Суковатый: хабаровские перевозчики должны зарабатывать

Глава профильного городского управления рассказал о перспективах муниципального транспорта.

Источник: Восток Медиа

Банкротство хабаровского автотранспортного предприятия и вероятные последствия этой процедуры вызвали большой резонанс среди горожан. Проблемы МУПа тревожат не только сотни его сотрудников, но и пассажиров, которые опасаются, что на пороге зимы дальневосточная столица окажется лицом к лицу с острым дефицитом автобусов на тех маршрутах, которые обслуживает муниципальный перевозчик. О том, как на самом деле складывается ситуация и какие перспективы ждут ХПАТП № 1, рассказал начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

— Сергей Николаевич, сегодня активно муссируются «недобрые» новости, слухи о том, что автотранспортное предприятие — банкрот, что скоро некому будет возить людей, потому что увольняют сотрудников. Каковы реалии?

— Сейчас предприятие находится в стадии конкурсного производства. В течение последних 10−15 лет мы то спасаем его, то оказываем помощь. Что привело перевозчиков к такому состоянию? Многие годы два муниципальных предприятия перевозили 37 категорий льготников — это 204 тысячи человек. Полиция, прокуроры, судьи, налоговые работники и многие другие ездили бесплатно за счёт предприятия. Накопилось за всё это время 6,3 миллиарда рублей. Второе — в Хабаровске один из самых дешёвых в стране тарифов платы за проезд. Кто-то улыбнётся, но я объясню, почему это так. В России всего два города с такой протяжённостью маршрутной сети — 27,5 километра. Вот Владивосток: средняя протяжённость маршрута там 10 километров. Москва — плата за проезд 55 рублей, протяжённость маршрута — меньше 10 километров. И так по всем городам. Часто жители других городов делают две поездки, чтобы добраться до нужного места, и в итоге получается проезд дороже, чем у нас. Вот и вся арифметика.

Добавлю, что муниципальные предприятия несут налоговую нагрузку раз в 10 выше, чем коммерческие перевозчики. Это вопрос федерального значения, решать который должны в Госдуме и правительстве, но пока ситуация такова. Когда-то должно было случиться то, что в итоге случилось.

— Что необходимо предпринять, чтобы избежать полного краха предприятия?

— Сегодня автобусы ХПАТП работают всего лишь на 10 городских маршрутах из 65. Муниципальных машин выходит порядка 120 — а в общем у нас в день работает 715. Как уполномоченный орган, мы предусматривали такой вариант развития событий и подстраховывались. Жители города не должны почувствовать какие-то негативные изменения из-за произошедшего. В течение долгого времени мы занимаемся финансовым состоянием этого предприятия. Если бы хотели его «похоронить» — давно бы это сделали, раздали маршруты по конкурсу, и все бы уже забыли, что такое ХПАТП. Но это очень крупный коллектив, сегодня там 922 работника, и мы будем принимать все меры, чтобы костяк предприятия всё-таки сохранить.

— И всё же без сокращений обойтись не получится?

— Речь идёт о больших издержках. В Москве есть графики односменные, двухсменные, трехсменные, есть маршруты, на которых машины работают круглосуточно. У нас таких нет. И есть показатель — сколько одна работающая машина кормит человек. В столице она кормит четырёх человек. На Сахалине — 4,4 человека. У нас одна машина кормит девять человек. Попробуйте их прокормить. Есть такие должности, при упоминании которых у любого коммерсанта глаза делаются, как говорится, по пятаку. Например — подметальщики, трафаретчики или перегонщики. Все эти люди есть, они получают зарплату.

— Что станет в итоге главным приоритетом в предстоящем экономическом оздоровлении автопредприятия?

— Мы говорим об эффективной работе предприятия. Ресурс для этого сегодня есть, мы этим занимаемся. Как говорит мэр Хабаровска Александр Соколов, скелет мы оставим. Поставлена задача — чтобы предприятие работало самодостаточно и жило по средствам. Чтобы перевозчик зарабатывал деньги, выдавал зарплату и платил налоги — плюс небольшая прибыль, которая позволит рассчитываться с накопленными долгами. Как только МУП начнёт так работать, мы продолжим оснащать его автотранспортом за счёт городского бюджета. Но сегодня ни в Хабаровске, ни в Хабаровском крае нет структуры, которая давала бы деньги на проедание. Дают только на развитие. Есть часть коллектива, которая считает, что нужно открыть рот и ждать, когда прибежит мэрия и что-то им туда положит. Так не получится. Сегодня деньги нужно зарабатывать.

— Город продолжает приобретать новые автобусы? Когда ждать очередную партию?

— Мы заключили контракт на поставку восьми автобусов, работающих на газовом топливе. Первая партия из четырёх машин пришла совсем недавно, их разгрузили, теперь ждём вторую. Сейчас оформляем документы: машины нужно принять в казну, а потом мы передадим их новому муниципальному предприятию. Эти автобусы будут работать на маршрутах города и возить хабаровчан.

— Это принципиальная позиция — расширять парк «газовых» автобусов?

—Такова позиция мэра города. Такие автобусы, по отзывам, позволяют значительно экономить по сравнению с дизельным топливом. Но экология — главное, о чем не следует забывать. Хабаровск — большой город, автомобилей в нём очень много, прирост каждый год составляет полторы-две тысячи. Мы всем этим дышим, поэтому экологически безопасный вид транспорта обязательно должен присутствовать.

— А что насчёт парка электротранспорта? Продолжится ли его обновление?

— Безусловно. Новые трамваи, которые мы купили в прошлом году, украшают Хабаровск. Они и днём красивые, и вечером светятся, это транспортные средства, удобные для пассажиров. Отзывы приходят хорошие. Поэтому мы трамваи будем покупать и парк обновлять.

— Можно ли сказать, что за последние годы отношение жителей города к общественному транспорту изменилось?

— Хабаровчане постоянно дают оценку, мы следим за этими мнениями. Позиция пассажира здесь очень важна, ведь ещё два-три года назад средний возраст автобуса в городе составлял 15 с половиной лет, многим из них было более 20 лет. Люди писали жалобы, возмущались, что автобусы ходят ржавые и страшные. Сейчас идёт резкое обновление подвижного состава. У нас в городе на линиях работают 54 новых автобуса — это не считая тех восьми, о которых мы говорили. Заключены контракты на общую сумму 1,4 миллиарда рублей, причём доля муниципалитета в этом объёме очень низка. Мы создали для бизнеса такие условия, что им сегодня выгодно вкладывать деньги и обновлять подвижной состав. Соответственно, это отражается именно на пассажирах. Как человек едет на работу, с каким настроением — так у него и рабочий день сложится. И если вы сядете в чистый автобус, в котором не нахамят, по расписанию привезут и пожелают хорошего дня — всем будет приятно. Приходят положительные отклики, мы благодарны людям. И будем делать всё, чтобы тот «хлам», который ещё есть, убрать с хабаровских дорог.

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