В Березниках сдали дома первой очереди ЖК «Любимов»

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

«Проделана большая работа. Возводились не только дома. Одновременно для нового микрорайона построено и продолжает строиться много инфраструктурных объектов: коммуникации, дороги, социальные объекты, — подвел итог Максим Решетников. — Этот шаг удалось сделать благодаря абсолютно беспрецедентной поддержке со стороны Президента РФ Владимира Путина, правительства России».

До конца года около 1000 семей смогут переехать в новые квартиры ЖК. В этом году правительство России направило 2 млрд рублей на переселение березниковцев.

В ближайшее время на территории ЖК «Любимов» достроят детский сад. Будет достроена школа на 1200 мест. Планируется строительство еще одного детского сада и ФОКа. На территории ЖК разобьют парк и скверы.