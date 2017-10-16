В Березниках сдали дома первой очереди ЖК «Любимов»
ПЕРМЬ, 16 октября, ФедералПресс. В Березниках прошла сдача домов первой очереди ЖК «Любимов». Губернатор вручил ключи от квартир первым пяти семьям, сообщает
ПЕРМЬ, 16 октября, ФедералПресс. В Березниках прошла сдача домов первой очереди ЖК «Любимов». Губернатор вручил ключи от квартир первым пяти семьям, сообщает
«Проделана большая работа. Возводились не только дома. Одновременно для нового микрорайона построено и продолжает строиться много инфраструктурных объектов: коммуникации, дороги, социальные объекты, — подвел итог Максим Решетников. — Этот шаг удалось сделать благодаря абсолютно беспрецедентной поддержке со стороны Президента РФ Владимира Путина, правительства России».
До конца года около 1000 семей смогут переехать в новые квартиры ЖК. В этом году правительство России направило 2 млрд рублей на переселение березниковцев.
В ближайшее время на территории ЖК «Любимов» достроят детский сад. Будет достроена школа на 1200 мест. Планируется строительство еще одного детского сада и ФОКа. На территории ЖК разобьют парк и скверы.
Начато возведение второй очереди ЖК «Любимов», на месте строительства третьей очереди идут геодезические работы. К 2019 году будут построены 4 тыс. новых квартир, туда переедут более 10 тыс. человек.