Вторым резидентом ТОСЭР «Чусовой» может стать компания по добыче щебня
Региональная комиссия по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего
Региональная комиссия по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего
В рамках соглашения ООО «Белый камень» планирует реализовать в Чусовом инвестиционный проект по увеличению объемов добычи известкового щебня до 720 тыс.тонн в год. Объем инвестиций по проекту составляет 27 млн руб., будет создано 58 новых рабочих мест
Предприятие планирует увеличить объемы добычи щебня до 1440 тысяч тонн в год и освоить производство минерального порошка, что позволит создать дополнительно еще 50 новых рабочих мест.
Как сообщает
Напомним, что ТОСЭР дает возможность бизнесу, создающему в моногороде новые рабочие места, стать резидентом ТОСЭР и получить налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов.