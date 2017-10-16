Вторым резидентом ТОСЭР «Чусовой» может стать компания по добыче щебня

В рамках соглашения ООО «Белый камень» планирует реализовать в Чусовом инвестиционный проект по увеличению объемов добычи известкового щебня до 720 тыс.тонн в год. Объем инвестиций по проекту составляет 27 млн руб., будет создано 58 новых рабочих мест



Предприятие планирует увеличить объемы добычи щебня до 1440 тысяч тонн в год и освоить производство минерального порошка, что позволит создать дополнительно еще 50 новых рабочих мест.



Как сообщает пресс-служба министерства территориального развития Прикамья, для ТОСЭР «Чусовой» это будет уже второй резидент. Первый резидент — ООО «Чусовской завод по восстановлению труб» в августе уже запустил свое первое производство.