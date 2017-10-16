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08:09 (мск), источник: Zakon.kz

В Казахстане предложили провести налоговую амнистию добросовестных предприятий

Финансовым санкциям за чужие нарушения подверглась практически половина всех предприятий в стране.

Источник: Zakon.kz

Депутат мажилиса Азат Перуашев предложил провести налоговую амнистию в отношении добросовестных предприятий, на которые налоговые органы переложили чужие долги. Об этом он заявил в ходе прошедшего пленарного заседания палаты, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу партии «Ак жол».

По его словам, существование норм Налогового кодекса о сторнировании недоимок по налогам приводило к массовым нарушениям интересов добросовестных предпринимателей. Суд признавал лжепредприятием одно предприятие, а финансовые санкции накладывались на всех его контрагентов, включая добросовестный бизнес.

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Депутат отметил, что доначисления НДС, КПН, штрафов и пени исчислялись десятками миллионов тенге и нередко доводили предприятия до разорения, включая не только малые и средние, а порой и крупные предприятия.

По данным Генеральной прокуратуры, подобным финансовым санкциям за чужие нарушения подверглась практически половина всех предприятий (в форме юридических лиц) в стране, хотя лжепредприятиями были признаны единицы из них. Перуашев привел ответ правительства, в котором отмечается, что «в проекте нового Налогового кодекса отсутствуют нормы, запрещающие зачет сумм корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость по операциям с налогоплательщиками, признанными лжепредприятиями на основании вступившего в законную силу приговора или постановления суда». Тем самым, наряду с декриминализацией лжепредпринимательства, впредь будет устранён и принцип сторнирования их санкций на добросовестный бизнес.

Перуашев от имени тысяч казахстанских предпринимателей выразил искреннюю признательность правительству за это комплексное решение. В то же время, он констатировал, что данный ответ не учитывает судьбу тех добросовестных предприятий, которым по ранее действовавшим нормам уже доначислены финансовые санкции за чужие грехи. Для многих из них эти суммы являются неподъёмными и просто разорительными и привел примеры.

«Так, к нам обратился флагман казахстанской промышленности — Алматинский завод тяжелого машиностроения, которому выставлено уведомление о доначислении 79 млн. тенге налогов, а также наложен штраф в 33 млн. тенге. В целом производственное предприятие должно оплатить 112 млн. тенге, что в нынешних сложных условиях является просто катастрофическим требованием. Комитет госдоходов настаивает на этих санкциях, даже несмотря на отмену Верховным судом приговоров самим лжепредприятиям, за сделки с которыми и были наложены эти санкции! Из СМИ известно об освобождении лиц, ранее осужденных за лжепредпринимательство. Мы рады за этих людей и их семьи. Но получается, лжепредприятия больше виновными не считаются, а их долги по-прежнему взымаются с их добросовестных контр-партнёров», — подчеркнул он и привел другой пример.

В Карагандинской области ТОО «Inter-marketing», официально признанному налоговым комитетом «лучшим налогоплательщиком» среди строительных компаний области, произведено доначисление и штраф на 40 млн. тенге, в результате чего деятельность компании полностью парализована, без работы остались более 100 человек.

«В этой связи, в целях окончательного решения проблемы “лжепредпринимательства” и защиты добросовестного бизнеса, депутатская фракция предложила провести налоговую амнистию в отношении начисленных, но не взысканных санкций, наложенных на добросовестные предприятия (из числа контр-партнеров лжепредприятий) в рамках принципа сторнирования, предусмотренного п.2) ст. 115 и п.п.1) п. 3 ст. 257 прежней редакции Налогового кодекса. Эта мера послужит серьёзным стимулом отечественным предприятиям и достойным результатом десятилетней борьбы за справедливость в отношении добросовестного бизнеса. Надеемся, что на этом проблема несправедливых преследований бизнеса за лжепредпринимательство уйдёт в прошлое», — подытожил Перуашев.

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