Курс валют на 16 октября
Молдавский лей продолжает укрепляться. Национальный банк установил на сегодня следующие курсы валют.
Молдавский лей продолжает укрепляться. Национальный банк установил на сегодня следующие курсы валют.
Евро стал дешевле на шесть банов и стоит 20 леев 62 бана.
На один бан снизился курс доллара. Его значение составило 17 леев 43 бана.
Румынский лей оценивается в 4 лея 49 банов со снижением в один бан.
Украинская гривна не изменилась и торгуется по 65 банов.
На прежнем уровне и значение российского рубля — 30 банов.