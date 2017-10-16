Курс валют на 16 октября

Источник: Publika.md

Евро стал дешевле на шесть банов и стоит 20 леев 62 бана.

На один бан снизился курс доллара. Его значение составило 17 леев 43 бана.

Румынский лей оценивается в 4 лея 49 банов со снижением в один бан.

Украинская гривна не изменилась и торгуется по 65 банов.