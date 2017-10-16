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08:48 (мск), источник: Publika.md

Курс валют на 16 октября

Молдавский лей продолжает укрепляться. Национальный банк установил на сегодня следующие курсы валют.

ЦБ: $ 57.6196   -0.07 € 68.1409   -0.30 ММВБ: $ 57.1600   -0.54 € 67.6375   -0.58
Источник: Publika.md

Евро стал дешевле на шесть банов и стоит 20 леев 62 бана.

На один бан снизился курс доллара. Его значение составило 17 леев 43 бана.

Румынский лей оценивается в 4 лея 49 банов со снижением в один бан.

Украинская гривна не изменилась и торгуется по 65 банов.

На прежнем уровне и значение российского рубля — 30 банов.

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