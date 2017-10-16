В интернет-магазины завезут пошлины

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Появился новый вариант решения острого вопроса о снижении лимита беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа. Как выяснил «Ъ», свою схему в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложила «Почта России». По ней нынешний порог в €1 тыс. уменьшится до €200 с 2019-го, до €100 — с 2020-го и до €50 — с 2021 года. Участники рынка традиционно предупреждают о росте бюджетных расходов на администрирование сборов, который может свести эти усилия на нет. «Почта России», чтобы минимизировать издержки, выдвинула идею автоматического взимания пошлины уже при покупке в интернет-магазине. Технологию протестируют на AliExpress.com.

«Почта России» предложила правительству провести переговоры в рамках ЕАЭС для установления нового единого графика снижения порога беспошлинного ввоза товаров, следует из письма гендиректора ФГУПа Николая Подгузова вице-премьеру Аркадию Дворковичу от 10 октября (копия есть у «Ъ»).

По версии «Почты России», можно уменьшить лимит до €200 с 1 января 2019 года, до €100 — с 1 января 2020 года и до €50 — с 1 января 2021 года. Это позволит сохранить «темпы роста трансграничной электронной торговли и максимизировать доходы федерального бюджета в среднесрочной перспективе».

На письме стоит резолюция вице-премьера от 11 октября с поручением аппарату правительства: «Срочно. Актуализируйте расчет бюджетного эффекта при разных порогах с участием Минфина и “Почты России”». В «Почте России» подтвердили, что такое письмо направлено. Представитель Аркадия Дворковича Алия Самигуллина от комментариев отказалась.

По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем трансграничной торговли в первом полугодии 2017 года вырос на 34% по сравнению с тем же периодом 2016 года, до 178 млрд руб. АКИТ прогнозирует: по результатам 2017 года доля трансграничной торговли в обороте e-commerce в России составит 37%, ее объем — 420 млрд руб.

Сейчас в России порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях (МПО) составляет €1 тыс. При этом, по оценкам ФГУПа, стоимость 93% посылок не превышает €50.

Согласно плану, разработанному коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), с 1 сентября 2019 года лимит должен быть понижен до €500, а через год — до €200. Представитель ЕЭК Наталья Саченок обращает внимание, что пока это проект, который до конца года планируется вынести на рассмотрение совета комиссии.

«За странами остается право ужесточать нормы ввоза МПО на национальном уровне, комиссия определяет только верхний порог», — уточняет она. Сейчас пороговые значения беспошлинного ввоза в странах ЕАЭС не унифицированы: в Белоруссии он составляет €22, в Армении — $150, в Казахстане — €1 тыс., в Киргизии — $1 тыс.

От резкого снижения лимита Николай Подгузов предостерегает: это чревато серьезным замедлением роста трансграничной электронной торговли.

Он ссылается на опыт Белоруссии, где из-за введения порога в €22 падение объемов входящих отправлений составило около 37%, и теперь местный почтовый оператор намерен инициировать повышение лимита до €150.

В российском случае из-за резкого снижения порога падение объемов почтовых отправлений «может превысить 15%, что приведет к падению доходов “Почты России” более чем на 16 млрд руб. ежегодно», предупреждает господин Подгузов.

Кроме того, поскольку внутри ЕАЭС нет единой политики в отношении беспошлинного порога, потоки отправлений могут перераспределиться в пользу стран союза с более благоприятными условиями, следует из письма. Этот сценарий позволит «Почте России» получить не более 85% запланированных доходов, а РФ не достигнет фискальной цели по взиманию пошлины.

Участники рынка в ответ приводят традиционный, но от этого не менее сильный аргумент по себестоимости схемы взимания этих налогов. Администрирование сборов в случае понижения порога сведет на нет усилия по увеличению доходов бюджета, настаивает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Он ссылается на американский опыт, где беспошлинный порог ввоза в 2016 году повысили с $200 до $800, так как администрирование этих пошлин «приносило бюджету миллиардные убытки».

Текущая технология взимания пошлины «требует значительных временных и финансовых издержек», подтверждает в письме Николай Подгузов. Процедуры включают в себя расчет пошлины, выписку таможенно-приходного ордера, пересылку данных отправлений с контролем уплаты пошлины, прием денежного перевода на оплату перед вручением почтового отправления. Чтобы сократить издержки, «Почта России» с ФТС работают над технологией, которая позволит взимать пошлины автоматически при покупке товара в интернет-магазине, говорится в письме.

Технология прорабатывается для внедрения на AliExpress.com, где россияне сейчас совершают до 80% всех трансграничных покупок.