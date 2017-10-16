В интернет-магазины завезут пошлины
«Почта России» предлагает автоматически взимать их с зарубежных покупок.
«Почта России» предлагает автоматически взимать их с зарубежных покупок.
Появился новый вариант решения острого вопроса о снижении лимита беспошлинного ввоза товаров
«Почта России» предложила правительству провести переговоры в рамках ЕАЭС для установления нового единого графика снижения порога беспошлинного ввоза товаров, следует из письма гендиректора ФГУПа Николая Подгузова
На письме стоит резолюция
По оценке Ассоциации компаний
Согласно плану, разработанному коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), с 1 сентября 2019 года лимит должен быть понижен до €500, а через год — до €200. Представитель ЕЭК Наталья Саченок обращает внимание, что пока это проект, который до конца года планируется вынести на рассмотрение совета комиссии.
«За странами остается право ужесточать нормы ввоза МПО на национальном уровне, комиссия определяет только верхний порог», — уточняет она. Сейчас пороговые значения беспошлинного ввоза в странах ЕАЭС не унифицированы: в Белоруссии он составляет €22, в Армении — $150, в Казахстане — €1 тыс., в Киргизии — $1 тыс.
Он ссылается на опыт Белоруссии, где
Кроме того, поскольку внутри ЕАЭС нет единой политики в отношении беспошлинного порога, потоки отправлений могут перераспределиться в пользу стран союза с более благоприятными условиями, следует из письма. Этот сценарий позволит «Почте России» получить не более 85% запланированных доходов, а РФ не достигнет фискальной цели по взиманию пошлины.
Участники рынка в ответ приводят традиционный, но от этого не менее сильный аргумент по себестоимости схемы взимания этих налогов. Администрирование сборов в случае понижения порога сведет на нет усилия по увеличению доходов бюджета, настаивает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Он ссылается на американский опыт, где беспошлинный порог ввоза в 2016 году повысили с $200 до $800, так как администрирование этих пошлин «приносило бюджету миллиардные убытки».
Текущая технология взимания пошлины «требует значительных временных и финансовых издержек», подтверждает в письме Николай Подгузов. Процедуры включают в себя расчет пошлины, выписку
Тестирование планируется завершить до 1 апреля 2018 года, после чего «Почта России» планирует договориться об интеграции «с другими значимыми электронными торговыми площадками». Директор по развитию бизнеса AliExpress в России и СНГ Марк Завадский отказался от комментариев.
Роман Рожков, Владислав Новый, Денис Скоробогатько