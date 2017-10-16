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08:55 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске закрыто движения трамваев в сторону Медгородка

Общественный электротранспорт Челябинска меняет схему движения. Трамваи в сторону Медгородка не будут ходить до конца недели.

О ходе дорожных работ в Челябинске говорили сегодня, 16 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

В связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Цвиллинга и Карла Маркса, а также проведением ремонта трамвайных путей по улице Труда от улицы Кирова до улицы Красной, изменение в движении трамваев коснется нескольких маршрутов с 16 по 21 октября: трамваи № 6 проследуют по маршруту «ЧТЗ — Центр — ЧТЗ».

«На перекрестке Цвиллинга и Карла Маркса не забудьте “утопить” переключатели стрелок на трамвайных путях. Они торчат, автомобилистам сложно объезжать их, создаются пробки», — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Кроме того, движение трамваев по маршрутам № 17 и № 20 отменяется. Дополнительные вагоны выйдут на маршруты № 3 и № 16. В связи с работами по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения с 16 по 25 октября вводятся ограничения движения транспорта напротив дома № 6а по улице Комаровского.

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