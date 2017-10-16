В Челябинске закрыто движения трамваев в сторону Медгородка

О ходе дорожных работ в Челябинске говорили сегодня, 16 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

В связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Цвиллинга и Карла Маркса, а также проведением ремонта трамвайных путей по улице Труда от улицы Кирова до улицы Красной, изменение в движении трамваев коснется нескольких маршрутов с 16 по 21 октября: трамваи № 6 проследуют по маршруту «ЧТЗ — Центр — ЧТЗ».

«На перекрестке Цвиллинга и Карла Маркса не забудьте “утопить” переключатели стрелок на трамвайных путях. Они торчат, автомобилистам сложно объезжать их, создаются пробки», — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.