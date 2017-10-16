В Башкирии долг по зарплате составляет 641 млн рублей

Свыше 56 млн рублей задолженности приходится на ГУПы и МУПы. Самые крупные долги у Института нефтехимпереработки РБ — 20,5 млн рублей, МУЭТ Уфы — почти 16 млн руб., МУЭТ Уфы — почти 16 млн руб., Управления коммунального сервиса Кугарчинского района — 2, МУЭТ Уфы — почти 16 млн руб.,

Долг уфимского ООО «Энерготехсервис» и ОАО «Ишимбайский машиностроительный завод» перед бывшими сотрудниками — более 100 млн. МУЭТ Уфы — почти 16 млн руб.,

Сотрудникам Гострудинспекции РБ при взаимодействии с органами СКР и прокуратуры в этом году удалось добиться выплаты.