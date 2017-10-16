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08:58 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии долг по зарплате составляет 641 млн рублей

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии на начало октября долг по зарплате, по данным Гострудинспекции РБ, составляет 641 млн рублей перед 16,5 тысячами работников 165 предприятий и организаций республики.

Свыше 56 млн рублей задолженности приходится на ГУПы и МУПы. Самые крупные долги у Института нефтехимпереработки РБ — 20,5 млн рублей, МУЭТ Уфы — почти 16 млн руб., МУЭТ Уфы — почти 16 млн руб., Управления коммунального сервиса Кугарчинского района — 2, МУЭТ Уфы — почти 16 млн руб.,

Долг уфимского ООО «Энерготехсервис» и ОАО «Ишимбайский машиностроительный завод» перед бывшими сотрудниками — более 100 млн. МУЭТ Уфы — почти 16 млн руб.,

Сотрудникам Гострудинспекции РБ при взаимодействии с органами СКР и прокуратуры в этом году удалось добиться выплаты.

29 тысячам работникам 444,3 млн рублей задолженности по зарплатам. В полном объеме рассчитались с гражданами ООО «Инженерный центр энергетики Башкортостана», ОАО «Карановский», ООО ТАФ «Архпроект» РБ, ООО «АвтоГазЦентр».

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