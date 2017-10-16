Власти Челябинска намерены выкупить имущество «Челябавтотранса»
Челябинские власти намерены выкупить имущество банкротящегося МУП «Челябавтотранс». Цена сделки — 350 миллионов рублей.
Челябинские власти намерены выкупить имущество банкротящегося МУП «Челябавтотранс». Цена сделки — 350 миллионов рублей.
Об этом стало известно сегодня, 16 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.
Город готов выкупить 120 автобусов и
«Мы планируем участвовать в торгах. Начальная цена — 350 миллионов рублей. Имеющихся там объектов достаточно для нормального функционирования ООО «Общественный городской транспорт», — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.
Известно, что торги назначены на декабрь.
Как ранее сообщало агентство, Арбитражный суд Челябинской области признал МУП «Челябавтотранс» несостоятельным (банкротом) и ввел на предприятии конкурсное производство. В апреле взамен