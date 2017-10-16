Власти Челябинска намерены выкупить имущество «Челябавтотранса»

Об этом стало известно сегодня, 16 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Город готов выкупить 120 автобусов и ремонтно-восстановительную базу, которая расположена на улице Молодогвардейцев. Если этого не произойдет, то преемник ЧАТа — ООО «Общественный городской транспорт», который сейчас осуществляет перевозки на муниципальных маршрутах, лишится большей части своего подвижного состава.

«Мы планируем участвовать в торгах. Начальная цена — 350 миллионов рублей. Имеющихся там объектов достаточно для нормального функционирования ООО «Общественный городской транспорт», — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Известно, что торги назначены на декабрь.