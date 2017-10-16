Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
На Украине нашли золотую лопату в доме бывшего замгенпрокурора
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ рассказали о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
Безумие ОПК Украины: эксперты о танке Незалежной
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Жена Аршавина рассказала о его разводе с Барановской - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
09:12 (мск), источник: Uralpress.ru

Власти Челябинска намерены выкупить имущество «Челябавтотранса»

Челябинские власти намерены выкупить имущество банкротящегося МУП «Челябавтотранс». Цена сделки — 350 миллионов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 16 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Город готов выкупить 120 автобусов и ремонтно-восстановительную базу, которая расположена на улице Молодогвардейцев. Если этого не произойдет, то преемник ЧАТа — ООО «Общественный городской транспорт», который сейчас осуществляет перевозки на муниципальных маршрутах, лишится большей части своего подвижного состава.

«Мы планируем участвовать в торгах. Начальная цена — 350 миллионов рублей. Имеющихся там объектов достаточно для нормального функционирования ООО «Общественный городской транспорт», — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Известно, что торги назначены на декабрь.

Как ранее сообщало агентство, Арбитражный суд Челябинской области признал МУП «Челябавтотранс» несостоятельным (банкротом) и ввел на предприятии конкурсное производство. В апреле взамен МУПа-банкрота было создано ООО «Общественный городской транспорт», которое также, как и МУП, на 100% принадлежит муниципалитету. Перед работниками обанкроченного «Челябавтотранса» погашен долг по зарплате в размере 17 миллионов рублей. Еще столько же должны выплатить до конца года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Озерске состоялся фестиваль искусств «Дорога к храму»
Каким мы запомним Дмитрия Марьянова
Более 40% россиян заявили о худших временах впереди
«Спящую ячейку» ИГ прикрыли в Москве и Махачкале
СМИ сообщили причину смерти Дмитрия Марьянова
«Почта России» предложила увеличить пошлину с интернет-покупок
Сообщивших о коррупции защитят отдельным законом
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь