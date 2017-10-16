Прокуратура через суд потребовала отремонтировать улицу Фоминскую

В прокуратуру поступили обращения от жителей Перми, которые пожаловались на плохое состояние дороги по улице Фоминская. Проверка установила, что там действительно имеются выбоины, ямы, отсутствует исправная система отвода ливневых и талых вод и наружное освещение.



Для устранения нарушений прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил требования надзорного органа.