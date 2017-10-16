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09:13 (мск), источник: Новости Перми

Прокуратура через суд потребовала отремонтировать улицу Фоминскую

Дорога имеет многочисленные выбоины и ямы, создавая тем самым угрозу безопасности участников дорожного движения.

Источник: РИА "Новости"

В прокуратуру поступили обращения от жителей Перми, которые пожаловались на плохое состояние дороги по улице Фоминская. Проверка установила, что там действительно имеются выбоины, ямы, отсутствует исправная система отвода ливневых и талых вод и наружное освещение.

Для устранения нарушений прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил требования надзорного органа.

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