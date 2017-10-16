Неисправные маршрутные такси будут эвакуировать в Челябинске

Автобусы нелегальных перевозчиков, не соответствующие техническому регламенту, начнут эвакуировать в Челябинске, об этом начальник управления транспорта Роман Болотов рассказал на аппаратном совещании в городской администрации 16 октября.

По словам Болотова, причиной для эвакуации маршрутного такси могут послужить неработающие габаритные огни, треснувшие стёкла, неисправное рулевое управление и тормоза, то есть такие поломки, при наличии которых запрещена эксплуатация транспортного средства.

«Мы обратились к компании, которая занимается эвакуацией, с просьбой найти технику, которая сможет увозить автобусы типа ПАЗ, понимание в этом вопросе есть», — подчеркнул глава города Евгений Тефтелев.