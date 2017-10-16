После субботника в Омске временный мэр Фролов выступил против «печально знаменитых чёрных мешков»

Администрация Омска подвела итоги субботника, который состоялся 14 октября.

В мероприятии участвовали около 90 тысяч человек. Это представители управляющих компаний, государственные и муниципальные служащие, трудовые коллективы. Вошли в это число и общественники, которые явились на субботник добровольно.

Омичи покрасили 6000 погонных метров ограждений, 90 фонарных столбов и 17 остановочных павильонов, высадили около 2000 деревьев и собрали мусор с 1400 гектаров. Хлам будут вывозить из города до пятницы, 20 октября.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

— Мы успешно провели субботник. Вывезли 11 500 кубометров мусора. Это много, но далеко не всё. Необходимо в течение пяти дней организовать вывоз собранного мусора в полном объёме. Будьте добры, отчитайтесь 20 октября в 08:30 лично мне о завершении необходимых работ. Печально знаменитые чёрные мешки не должны стоять вдоль дорог неделями! Ответственные — главы окружных администраций.