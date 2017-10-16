Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Умер актер Дмитрий Марьянов
Армен Джигарханян то ли пропал, то ли спасается от жены
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ рассказали о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
Безумие ОПК Украины: эксперты о танке Незалежной
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Жена Аршавина рассказала о его разводе с Барановской - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
09:15 (мск), источник: Om1.ru

После субботника в Омске временный мэр Фролов выступил против «печально знаменитых чёрных мешков»

Собранный на субботнике мусор будут вывозить неделю. Столько хлама обнаружили 90 тысяч омичей, которые участвовали в общегородской уборке.

Администрация Омска подвела итоги субботника, который состоялся 14 октября.

В мероприятии участвовали около 90 тысяч человек. Это представители управляющих компаний, государственные и муниципальные служащие, трудовые коллективы. Вошли в это число и общественники, которые явились на субботник добровольно.

Омичи покрасили 6000 погонных метров ограждений, 90 фонарных столбов и 17 остановочных павильонов, высадили около 2000 деревьев и собрали мусор с 1400 гектаров. Хлам будут вывозить из города до пятницы, 20 октября.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

 — Мы успешно провели субботник. Вывезли 11 500 кубометров мусора. Это много, но далеко не всё. Необходимо в течение пяти дней организовать вывоз собранного мусора в полном объёме. Будьте добры, отчитайтесь 20 октября в 08:30 лично мне о завершении необходимых работ. Печально знаменитые чёрные мешки не должны стоять вдоль дорог неделями! Ответственные — главы окружных администраций.

По словам мэра, особенное внимание «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» уделит вывозу мусора с территорий школ и детских садов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Александр Бурков поздравил омский духовой оркестр с юбилеем
Бурков назвал омичей «отчаянными» людьми
Каким мы запомним Дмитрия Марьянова
Более 40% россиян заявили о худших временах впереди
«Спящую ячейку» ИГ прикрыли в Москве и Махачкале
СМИ сообщили причину смерти Дмитрия Марьянова
«Почта России» предложила увеличить пошлину с интернет-покупок
Сообщивших о коррупции защитят отдельным законом
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь