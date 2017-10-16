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09:49 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Иннополисе задумались о собственном горнолыжном курорте

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). В Иннополисе в качестве одного из следующих этапов развития города обсуждается строительство гостиничного комплекса и собственного горнолыжного курорта. Об этом рассказал мэр Иннополиса Руслан Шагалеев в ходе дискуссии «Архитектор и заказчик: партнерство или борьба?», которая состоялась в рамках I Российской молодежной архитектурной биеннале в Иннополисе.

Источник: ИА Татар-информ

«В настоящее время у нас заполнено все арендное жилье — все 840 квартир в 16 домах, поэтому сейчас мы строим новый жилой квартал. Кроме того, у нас есть наполеоновские планы. Будем наращивать базу — хотим построить хороший гостиничный комплекс. Пока у нас есть один хостел, но он не вмещает всех желающих, потому что в дни мероприятий население Иннополиса в два, а то и в три раза возрастает. Мы хотим, чтобы и жители города чувствовали себя удобно, и гости с комфортом у нас останавливались. Ну, и мечтаем о собственном горнолыжном курорте. Здесь неподалеку есть один, но мы хотим свой, к тому же это и доход хороший в бюджет города», — пояснил Руслан Шагалеев.

При этом, выступая перед архитекторами и посетителями биеннале, глава самого молодого города страны подчеркнул, что мэрия Иннополиса сама не построила ни одного здания.

«Мы такая виртуальная мэрия, выполняющая в основном контролирующую функцию. Сейчас, например, вносим изменения в генплан. При этом при дальнейшей застройке хотим, чтобы дизайн-код нашего города сохранился», — заметил мэр Иннополиса.

Также Р. Шагалеев сообщил, что в этом году город получил в собственность первый парк. Его проект разрабатывался в ходе конкурса, организованного при содействии помощника Президента РТ Наталии Фишман.

«Я как человек, который хорошо знает, как содержать парк, сколько это стоит, во время проведения конкурса столкнулся с проблемой взаимопонимания между заказчиком и архитектором. Зачастую было много проектов, которые выглядели круто, инновационно, но при этом были совершенно непрактичными. Наш начальник ЖКХ, глядя на некоторые, чертыхался: “Как я буду это убирать?! Как я “Бариск” (минипогрузчик МКСМ-800 — прим. “Как я буду это убирать?! rdquo; Поэтому, уважаемые архитекторы, слышьте, пожалуйста, заказчика, не всегда он вредный потому, что он вредный. Просто ему нужно, чтобы объект в нашем случае пять-десять лет просуществовал, правильно амортизировался, а не начал рассыпаться по деталям. К тому же если это делается на бюджетные деньги», — подчеркнул в своем выступлении глава Иннополиса.

Одной из первоочередных градостроительных задач Шагалеев назвал создание ветрозащиты. Находясь на открытом пространстве, по сути, на возвышенности, где гуляют ветра и со Свияги, и с Волги, Иннополис, особенно зимой, оказывается полностью продуваем сильными ледяными потоками воздуха.

«Даже просто дойти от жилья до спорткомплекса или университета очень холодно. Хочется придумать недорогое, но эффективное и нетривиальное решение проблемы. Пока действуем стандартно: сажаем деревья, отсекаем пути», — констатировал мэр.

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