Пробная добыча янтаря началась в Брестской области

«В настоящее время в стране промышленно значимых месторождений янтаря не выявлено. Вместе с тем, ООО “Белгеопоиск”, созданное при Управлении делами Президента и действующее в форме государственно-частного партнерства, проводит работы по пробной добыче янтаря на перспективных участках Брестской области», — отметил Андрей Худык. Предприятие проведет геолого-разведочные работы, опытную эксплуатацию. На основании опыта этой организации в дальнейшем будет выстраиваться государственное регулирование организации добычи янтаря в стране.

Министр также рассказал о перспективах добычи такого нового для Беларуси вида полезных ископаемых, как базальт. «Работы по поискам и предварительной разведке данного вида сырья начаты в 2016 году. Уже сейчас можно говорить о том, что в Пинском районе Брестской области выявлен новый вид и новое месторождение полезных ископаемых — Новодворское. Для его разработки еще необходимо завершить комплекс геолого-разведочных работ, подсчитать запасы полезных ископаемых, разработать технико-экономическое обоснование, а также провести детальную разведку месторождения, для которой потребуется привлечение инвестиций», — пояснил он.