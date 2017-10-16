Пробная добыча янтаря началась в Брестской области
«В настоящее время в стране промышленно значимых месторождений янтаря не выявлено. Вместе с тем, ООО “Белгеопоиск”, созданное при Управлении делами Президента и действующее в форме
«В настоящее время в стране промышленно значимых месторождений янтаря не выявлено. Вместе с тем, ООО “Белгеопоиск”, созданное при Управлении делами Президента и действующее в форме
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пробная добыча янтаря началась в Брестской области, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.
«В настоящее время в стране промышленно значимых месторождений янтаря не выявлено. Вместе с тем, ООО “Белгеопоиск”, созданное при Управлении делами Президента и действующее в форме
Министр также рассказал о перспективах добычи такого нового для Беларуси вида полезных ископаемых, как базальт. «Работы по поискам и предварительной разведке данного вида сырья начаты в 2016 году. Уже сейчас можно говорить о том, что в Пинском районе Брестской области выявлен новый вид и новое месторождение полезных ископаемых — Новодворское. Для его разработки еще необходимо завершить комплекс