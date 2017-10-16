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10:08 (мск), источник: БЕЛТА

Пробная добыча янтаря началась в Брестской области

«В настоящее время в стране промышленно значимых месторождений янтаря не выявлено. Вместе с тем, ООО “Белгеопоиск”, созданное при Управлении делами Президента и действующее в форме государственно-частного партнерства, проводит работы по пробной добыче янтаря на перспективных участках Брестской области», — отметил Андрей Худык.

Источник: БЕЛТА

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пробная добыча янтаря началась в Брестской области, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

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«В настоящее время в стране промышленно значимых месторождений янтаря не выявлено. Вместе с тем, ООО “Белгеопоиск”, созданное при Управлении делами Президента и действующее в форме государственно-частного партнерства, проводит работы по пробной добыче янтаря на перспективных участках Брестской области», — отметил Андрей Худык. Предприятие проведет геолого-разведочные работы, опытную эксплуатацию. На основании опыта этой организации в дальнейшем будет выстраиваться государственное регулирование организации добычи янтаря в стране.

Министр также рассказал о перспективах добычи такого нового для Беларуси вида полезных ископаемых, как базальт. «Работы по поискам и предварительной разведке данного вида сырья начаты в 2016 году. Уже сейчас можно говорить о том, что в Пинском районе Брестской области выявлен новый вид и новое месторождение полезных ископаемых — Новодворское. Для его разработки еще необходимо завершить комплекс геолого-разведочных работ, подсчитать запасы полезных ископаемых, разработать технико-экономическое обоснование, а также провести детальную разведку месторождения, для которой потребуется привлечение инвестиций», — пояснил он.

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